Ćorlukina mama svjedočila na suđenju braći Mamić: "Ja sam brinula za školu"

Suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama nastavljeno je na Županijskom sudu u Osijeku novim iskazima svjedoka.

O transferu Vedrana Ćorluke iz Dinama u Manchester City vrijednim 13 milijuna eura svjedočila je njegova majka Anđa Ćorluka, a nekadašnji dužnosnik Dinama Igor Kodžoman i bivši nogometaš Damir Krznar iznijeli su svoja iskustva o novcu u gotovini koji je isplaćivao Zdravko Mamić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Majka bivšeg igrača Dinama i hrvatske reprezentacije Vedrana Ćorluke na sudu je iznijela svoja saznanja o sinovoj karijeri za koju je, kaže brinuo njen suprug.

Majka se bavila školom

"Ja sam vodila računa da on izvršava školske obveze, da ima srednjoškolsko obrazovanje, a ovaj dio je on vodio - suprug", kaže Anđa Ćorluka.

Vedran Ćorluka imao je stipendijski, a potom i profesionalni ugovor s Dinamom. Obitelj je odbila ponudu da o njegovoj karijeri brine agencija Marija Mamića što nije imalo negativnih posljedica. Pri transferu u Manchester City sav je iznos dobio Dinamo.

"Odšteta ide Dinamu jer je Dinamo uložio u njihovu karijeru, tako da se to nije postavljalo ni pitanje", kaže Anđa Ćorluka. Za agenciju kojoj je prema optužnici Dinamo za fiktivne usluge posredovanja u transferu platio milijun i 200 tisuća eura, a od kojih je veći dio novca završio kod Mamića, gospođa Ćorluka nije čula.

"Znači kada je otišao iz Dinama u Manchester City nikakav menadžer nije spominjan", kaže Anđa Ćorluka.

Igor Kodžoman, nekadašnji dužnosnik Dinama svjedočio je kako je sa Zdravkom Mamićem surađivao i dok je bio član Uprave banke u kojoj su Mamić i Dinamo dizali kredite. Prisjetio se i jedne isplate novca u gotovini.

Ćiri se isplaćivalo u kešu

"Isplate pokojnom Ćiri Blaževiću koji je bio trener, on je inzistirao jer je takav tip čovjeka bio da je inzistirao da bude u gotovini isplata", kaže Igor Kodžoman, bivši dužnosnik Dinama. Pa je Zdravko Mamić, tvrdi Kodžoman, sa svog računa u banci podigao gotovinu i isplatio je Blaževiću.

"Ćiro Blažević je inzistirao da on puši, volio je pušiti pa smo mu onda organizirali da može kod mene u sobi pa jeorlukina mama svjedočila na suđenju braći Mamić onda bila isplata u gotovini", kaže Kodžoman, koji se nije mogao sjetiti točnog iznosa isplate, ali je rekao da je bilo dosta novca. 40 tisuća eura Dinamo je bio dužan svom igraču Damiru Krznaru. Svjedočio je da je novac dugo čekao, a potom od Zdravka Mamića dobio ovaj prijedlog, javlja Danas.hr.

"Možemo ti dati pola na ruke jer na računu novaca nemamo - i ja sam na to pristao", kaže Damir Krznar, bivši nogometaš Dinama. No, kada je po dogovoru došao po novac - dobio je ispriku.

"Ja sam rekao došao sam po svoje, on se opet ispričavao, kao oprosti, u ovom trenutku nismo stigli, morali smo u Austriju po novce, nitko nije išao", sjeća se razgovora s Mamićem Krznar koji je idući tjedan ponovno došao, dobio 20 tisuća eura i potpisao potvrdu o primitku.

"Sjećam se da je bio rokovnik, nije bio A4 papir, nego rokovnik, rekao je – daj tu molim te samo potpiši da sam ti isplatio te novce", prepričava Damir Krznar. Suđenje u slučaju Mamić trebalo bi se nastaviti 10. studenog novim iskazima svjedoka.