Ćipe se uznemirio pred kamerama, preklinje Plenkovića da ih ne osramoti u Vukovaru: ‘Pa neće valjda s tim ljudima...‘

Izborni poraz u Vukovaru strašno je uznemirio vodstvo Domovinskog pokreta, a mogućnost da novoizabranom gradonačelniku Marijanu Pavličeku (Hrvatski suverenisti i DOMiNO) upravo HDZ pomogne sastaviti stabilnu većinu doslovno je zaprepastila čelnike DP-a.

U strahu da ih njihovi koalicijski partneri ne napuste i - još gore - pretrče njihovim glavnim političkim konkurentima u Vukovaru - Pavličeku i čelniku DOMiNO-a Mariju Radiću - zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić održao je malo prije podne konferenciju za novinare na Markovu trgu, prenosi Jutarnji.

Stojeći maltene ispod prozora premijerova ureda, Mlinarić je novinarima prezentirao svoju "istinu o Vukovaru" koja je zapravo bila apel usmjeren prema premijeru Andreju Plenkoviću.

Od šefa HDZ-a zamjenik predsjednika DP-a traži da ih HDZ ne ostavi na cjedilu, da im ne okrene leđa u Vukovaru, da ih se ne ponizi do kraja.

- Notorna je činjenica da je Marijan Pavliček izabran glasovima vukovarskih Srba. Ako želi do većine u Gradskom vijeću neka se obrati svojim koalicijskim partnerima iz SDSS-a i DSS-a. S njihovih četiri vijećnika taman može složiti većinu - pričao je uznemireni Mlinarić ispred Banskih dvora.

Na opetovane primjedbe novinara kako je mogućnost da vukovarski HDZ podrži Pavličeka sasvim izgledna i da o tome otvoreno govore i ljudi iz vukovarske organizacije HDZ-a, Mlinarić je okrenuo pilu naopako i HDZ-u uputio moralnu ucjenu.

- Ne vjerujem da bi HDZ sebi dopustio da većinu u Gradskom vijeću gradi s ljudima koje mentorira Mario Radić i koji su se u kampanji služili lažima i prljavim manipulacijama. Pavliček je pobijedio zahvaljujući srpskim glasovima. Zahvaljujući koaliciji koju su sklopili Dragana Jeckov (potpredsjednica SDSS-a), Marijan Pavliček (predsjednik Hrvatskih suverenista) i Mario Radić (čelnik DOMiNO-a) - rekao je Mlinarić.

Nakon moralne, Mlinarić je krenuo na puno konkretniju - političku ucjenu.

Prijetnju, zapravo.

Uzastupna novinarska pitanja o tome što će DP učiniti ako HDZ doista u Vukovaru prijeđe na stranu Hrvatskih suverenista i DOMiNO-a, Mlinarić je iskoristio kako bi Plenkoviću uputio neizravnu, ali ipak sasvim jasnu prijetnju.

- Sada bi mogli pričati i što bi moglo biti negdje drugdje, ima gradova u kojima Domovinski pokret ima vijećnike koji će nekome trebati za sastavljanje većine - poručio je Mlinarić.

Podsjetimo, novom gradonačelniku Vukovara Marijanu Pavličeku do većine u Gradskom vijeću nedostaju četiri ruke koje čelnik Suverenista planira pronaći kod svojih izbornih protivnika iz HDZ-a i HNS-a koji su na koalicijskoj listi predvođenoj Domovinskom pokretom osvojili četiri mandata (lista je osvojila ukupno osam mjesta u Gradskom vijeću od čega su DP-u pripala četiri).

- Razgovarat ću s HDZ-om i HNS-om, njima ću dati ponudu - rekao je Pavliček u ponedjeljak u razgovoru za Jutarnji list.

Uostalom da bi HDZ mogao napustiti DP u Vukovaru - i da to nije obična novinarska fantazija - sugerira i izjava Nikole Mažara, predsjednika vukovarske organizacije HDZ-a.

- Apsolutno ćemo razgovarati s gospodinom Pavličekom. Mislim da, bez obzira na emocije, treba zadržati dignitet stranaka i nas kao dužnosnika jer su građani ti koji daju povjerenje i prema njima imamo najveću odgovornost, a to je napredak grada Vukovara. Veseli me da vertikala - s obzirom na to da smo pobijedili na razini županije, uz vlast na nacionalnoj razini - nudi da se svi oni projekti koji su bitni za građane Vukovara nastave. To će biti naš cilj - izjavio je Mažar.