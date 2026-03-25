Cijela Hrvatska priča o "posvećenoj djevici". Što je to uopće i provjerava li se njezino djevičanstvo?

Hrvatske medije ovih je dana preplavila vijest o "posvećenoj djevici" i internet je prepun Marte iz Varaždina koja je prva hrvatka posvećena djevica

Marta Kranjčec iz Varaždina nedavno je postala prva žena u Hrvatskoj koja je i službeno posvećena djevica, čime je u javnosti otvorila pitanje o rijetkom i slabo poznatom obliku života u Katoličkoj Crkvi.

Riječ je o ženama koje se zavjetuju na trajnu čistoću i svoj život posvećuju Bogu, ali za razliku od redovnica ne žive u samostanima, nego ostaju u svakodnevnom svijetu. Iako ova praksa postoji još od ranog kršćanstva, malo je poznato kako zapravo izgleda njihov život i što podrazumijeva sam čin posvete.

Što je to uopće?

Institucija posvećenih djevica, poznata kao Ordo virginum, jedan je od najstarijih oblika posvećenog života u Katoličkoj Crkvi, koji vuče korijene još iz ranokršćanskog razdoblja, a u suvremenom obliku obnovljen je 1970. godine nakon Drugog vatikanskog koncila, kako se navodi u vatikanskom dokumentu Ecclesiae Sponsae Imago (2018.).

Riječ je o ženama koje se ne udaju, već svoj život posvećuju Bogu kroz zavjet trajne čistoće. Za razliku od redovnica, ne žive u samostanima, nego ostaju u svakodnevnom životu, odnosno rade, same se uzdržavaju i djeluju unutar svoje zajednice, što proizlazi iz odredbi Zakonika kanonskog prava (kan. 604).

U kanonskom smislu, posvećene djevice pripadaju svojoj biskupiji i pod izravnom su odgovornošću biskupa, koji ih i posvećuje u posebnom liturgijskom obredu, navodi se u istim crkvenim dokumentima. Prema podacima koje navode vatikanski izvori i katolički mediji, danas u svijetu postoji oko 5000 žena koje žive ovim oblikom posvećenog života.

Kako izgleda njihov život

Za razliku od redovničkih zajednica, Ordo virginum nema zajednički način života ni strogu institucionalnu strukturu. Posvećene djevice žive same ili u obitelji, imaju redovita zanimanja, same se financiraju te su posvećene molitvi i djelovanju u zajednici, kako se opisuje u dokumentu Ecclesiae Sponsae Imago.

Njihov život predstavlja spoj kontemplacije i djelovanja, a u teološkom smislu smatraju se “zaručnicama Krista”, što simbolizira njihovu potpunu predanost vjeri.

Kako se postaje posvećena djevica

Proces uključuje duhovno razlučivanje i formaciju pod vodstvom Crkve. Kandidatkinja mora ispunjavati određene uvjete, uključujući to da se nikada nije udavala i da živi u skladu s pozivom čistoće.

Konačnu odluku donosi biskup, koji procjenjuje prikladnost kandidatkinje i vodi proces njezina posvećenja, kako proizlazi iz Zakonika kanonskog prava (kan. 604) i pratećih vatikanskih smjernica.

Provjerava li se djevičanstvo?

Jedno od najčešćih pitanja vezanih uz Ordo virginum odnosi se na provjeru djevičanstva.

Prema vatikanskoj uputi Ecclesiae Sponsae Imago iz 2018. godine, ne postoji nikakva fizička ili medicinska provjera djevičanstva. U dokumentu se naglašava da se djevičanstvo ne svodi isključivo na fizički aspekt, nego na cjelokupni životni put i osobnu odluku žene da živi u trajnoj čistoći.

Procjena se temelji na razlučivanju, odnosno procjeni zrelosti, vjere i načina života kandidatkinje od strane biskupa i Crkve, a ne na bilo kakvom medicinskom ili fizičkom “dokazivanju”.

Duhovni, a ne biološki kriterij

Kako proizlazi iz navedenih crkvenih dokumenata, u suvremenom tumačenju djevičanstvo se ne promatra isključivo kao biološka kategorija, nego kao duhovna odluka i trajno opredjeljenje.

Zbog toga je ključan kriterij autentičnost poziva i život u skladu s njim, a ne fizički dokaz.

Ordo virginum predstavlja specifičan oblik posvećenog života koji se živi unutar svakodnevnog društva, a ne u samostanskoj zajednici.

Iako uključuje zavjet djevičanstva, taj se zavjet ne provjerava fizički, već se temelji na osobnoj odluci, vjeri i procjeni Crkve, kako jasno proizlazi iz Zakonika kanonskog prava i vatikanskih smjernica.