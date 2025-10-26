CIBONA – SPLIT 85-88: Splićani slavili usred Zagreba

Košarkaši Splita danas su od 18:30 igrali utakmicu 5. kola SuperSport Premijer lige protiv Cibone u Zagrebu i porazili je rezultatom 85-88. Prva je četvrtina ostala neriješena (25:25), druga je pripala Splitu (18:24), treća Ciboni (22:16), a posljednja i ujedno odlučujuća Splitu (20:23).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Radošević 24, 3sk, 2as, 1ukr, a potom Jordano 17, 5sk, 1as, 1ukr; Myers 12, 3sk, 6as, 2ukr; Kučić 10, 4sk, 2as; Dragić 7, 3sk, 2as; Sikirić 7, 1sk; Perasović 6, 6sk, 4as, Drežnjak 3, 3sk; Stephens 2, 2as, 1ukr; Anticevich, Jemo i Svoboda.

Split će iduću utakmicu odigrati 31. listopada protiv Kvarnera na Gripama u sklopu 6. kola SuperSport Premijer lige.