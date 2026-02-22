Cibalia preuzela vrh tablice u Prvoj NL

Nogometaši Cibalije nastavili su svoj pobjednički niz i u 19. kolu SuperSport Prve NL. U Vinkovcima su s 3:1 svladali pretposljednju momčad lige, Jarun, i tako upisali šestu uzastopnu pobjedu. Njome su Vinkovčani zasjeli na prvo mjesto na tablici, s jednakim brojem bodova kao drugoplasirani Rudeš, ali i boljom gol-razlikom. Treba naglasiti da bi, da je sada kraj sezone, Rudeš bio prvi zbog boljeg međusobnog omjera. Ipak, kako sezona nije gotova, Cibalia je formalno prva, piše Index.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Gabrijel Boban, a pobjedu je u završnici potvrdio Marko Pervan. Boban je zabio iz penala već u četvrtoj minuti, no gosti su izjednačili u 17. minuti. Nakon ubačaja, Gojko Jelić glavom je prebacio loptu do Krešimira Luetića, koji također glavom pogađa za 1:1.

Boban je do drugog gola došao u 81. minuti, kada je primio loptu na rubu šesnaesterca, namjestio se na ljevicu i preciznim udarcem pogodio suprotni kut za novo vodstvo Cibalije od 2:1. Konačnih 3:1 postavio je Marko Pervan u posljednjim minutama.