Čevero braće i sestara - svi imaju olimpijsku medalju: Neviđena sportska bajka slovenske obitelji Prevc

Slovenija je obranila olimpijsko zlato u mješovitom ekipnom natjecanju na srednjoj skakaonici, ali priča koja je uslijedila postala je globalna senzacija.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kad je Domen Prevc osvojio svoju olimpijsku medalju, zaokružena je jedna od najnevjerojatnijih obiteljskih priča u povijesti Zimskih igara. Sada svi članovi slavne slovenske skijaške obitelji – Peter, Domen, Nika i Urša – imaju olimpijsku medalju.

Time je obitelj Prevc ispisala povijest, ali ono što su potom napravili organizatori Igara dalo je cijeloj priči dodatnu težinu.

Na službenim društvenim mrežama podijeljena je legendarna dječja fotografija braće i sestara Prevc s obiteljskog kauča, uz poruku koja je obišla svijet: ‘Ovo je iznimno talentirana obitelj! Svo četvero iz obitelji Prevc sada imaju olimpijsku medalju.’

That is one talented family! 🤯 The four Prevc siblings that ski jump have now ALL won Olympic medals:

Nika 🥇🥈 Milano Cortina 2026

Domen 🥇 Milano Cortina 2026

Cene 🥈 Beijing 2022

Peter 🥇🥈🥈🥉 Sochi 2014, Beijing 2022#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/xUwa719E7R — The Olympic Games (@Olympics) February 10, 2026

Time su organizatori doslovno cijelom svijetu pokazali kakav sportski dragulj ima Slovenija, piše tportal.

Slovenija je tako obranila naslov od prije četiri godine, kada su se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja popeli Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Križnar (tada još kao Urša Bogataj) i Nika Vodan (tada još Nika Križnar). U utorak navečer Slovenija je ispisala još jednu iznimnu priču koja je postala globalna.

Četvero djece s jednog kauča – četvero olimpijskih medalja.

Rijetko viđena sportska bajka.