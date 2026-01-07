Četvrto, peto, šesto... Pa i deseto dijete. Pogledajte koliko je prošle godine kršteno djece u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je podatke o krštenjima u 2025. godini, s posebnim naglaskom na obitelji s četvero i više djece. Prema objavljenim informacijama, tijekom 2025. u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji kršteno je 165 djece u takvim obiteljima.

Struktura krštenja: Najviše četvrtog djeteta

Od ukupnog broja krštenja u obiteljima s četvero i više djece, zabilježeno je 105 krštenja četvrtog djeteta. Nadalje, bilo je 25 krštenja petog djeteta, 11 krštenja šestog djeteta te 4 krštenja sedmog djeteta. Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je i da je bilo po jedno krštenje osmoga, devetoga i desetoga djeteta.

Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je i podatke o krštenjima blizanaca. U 2025. kršteno je 17 blizanaca, i to: jedno krštenje 2., 3. i 4. djeteta, 12 krštenja trećega i četvrtog djeteta te po dva krštenja četvrtoga i petoga djeteta.

Kako je objavila Splitsko-makarska nadbiskupija, prigodom krštenja djeteta u obitelji s četvero i više djece splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić upućuje obitelji čestitku, prigodnu knjigu s osobnom posvetom kao i novčani dar. U 2025. godini, navodi Nadbiskupija, obiteljima je na taj način darovano ukupno 53.350,00 €.

Darovanje traje od 2002.: ohrabrenje otvorenosti životu

Splitsko-makarska nadbiskupija podsjeća da je darovanje obitelji s brojnom djecom započeto još 2002. godine. Na taj način Nadbiskupija, kako ističe u objavi, iskazuje svoju blizinu obiteljima koje su otvorene daru života te želi ohrabriti sve da se otvore daru novoga života.

Zaključujući Jubilarnu godinu na blagdan Svete obitelji, nadbiskup Križić je, kako prenosi Splitsko-makarska nadbiskupija, poručio da ne postoji savršena obitelj, nego ona koja zna moliti, razgovarati i opraštati. Istaknuo je da su obitelji prvi i najvažniji prostor vjere, zajedništva i nade, osobito u vremenima umora, oskudice i ranjenosti.

U objavi Nadbiskupije navodi se i podsjetnik kako materijalna skromnost može zbližavati kada je Bog u središtu doma, uz ohrabrenje obiteljima da budu mjesta molitve, mira i otvorenosti za život – jer ondje gdje je Bog, poručeno je, rađaju se praštanje, snaga i nova radost.