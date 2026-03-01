Četvero braće i sestara tuži zakladu Michaela Jacksona: Tvrde da ih je godinama zlostavljao

Četvero braće i sestara Cascio podnijelo je tužbu protiv zaklade Michaela Jacksona, optužujući pokojnog glazbenika za seksualno zlostavljanje dok su bili maloljetni. U tužbi, podnesenoj 27. veljače, Edward, Dominic, Marie-Nicole i Aldo Cascio tvrde da ih je Jackson sustavno manipulirao, izolirao i zlostavljao tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Prema navodima iz tužbe, obitelj Cascio upoznala je Jacksona preko oca Dominica, koji je radio u hotelu u kojem je pjevač često odsjedao. Tvrde da je glazbenik s vremenom stekao povjerenje obitelji darovima i pažnjom, nakon čega ih je, kako navode, počeo izolirati od drugih odraslih osoba te ih izlagati neprimjerenim sadržajima i ponašanju.

U sudskom podnesku, koji ima 23 stranice, stoji da je zlostavljanje navodno trajalo više od desetljeća i odvijalo se na različitim lokacijama diljem svijeta, uključujući obiteljski dom Cascijevih, ranč Neverland u Kaliforniji te tijekom međunarodnih putovanja i turneja.

Aldo Cascio u medijskim istupima tvrdi da je zlostavljanje započelo kada je imao sedam godina. Marie-Nicole navodi da je i ona bila zlostavljana, a braća tvrde da su incidenti uključivali više lokacija u SAD-u i inozemstvu.

S druge strane, odvjetnik zaklade Michaela Jacksona Marty Singer odbacio je optužbe, nazvavši ih pokušajem iznude novca. Istaknuo je kako je obitelj Cascio godinama javno branila Jacksona te svjedočila o njegovoj nevinosti. Tvrdi da su sadašnje izjave u suprotnosti s njihovim ranijim javnim istupima i zapisima, uključujući knjigu Franka Cascija iz 2011. godine.

Tužba dolazi mjesec dana nakon ročišta u Beverly Hillsu vezanog uz financijski sporazum između obitelji Cascio i Jacksonove zaklade, koji tužitelji opisuju kao nezakonit sporazum o šutnji. Sljedeće ročište zakazano je za 5. ožujka.

Jackson je preminuo 2009. godine u 50. godini života. Optužbe protiv njega i dalje izazivaju snažne podjele u javnosti, dok sudski postupci vezani uz njegovo nasljeđe traju godinama.