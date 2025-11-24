Četiri vozača predana u zatvor, od ponavljača prometnih prekršaja oduzeta dva vozila

Tijekom petka i subote uhićena su četiri vozača koja su počinila teške prometne prekršaje, a nakon odluke suda svi su predan u zatvor. Policijski službenici tijekom kontrole prometa utvrdili da su počinili teške i opasne prekršaje i u žurnom postupku su odvedeni na sud. Na području Imotskog i Brača vozačima su izmjerene visoke koncentracije alkohola, a na području Splita od višestrukih ponavljača prometnih prekršaja oduzeta su dva vozila kako bi ih se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja.

Sud im je svima odredio zadržavanje u trajanju od 13 do 15 dana, a naknadno će biti donesena i odluka o kazni za počinjene prekršaje.

Imotski: Vozaču izmjereno 2,56 promila, predan u zatvor

U petak, 21. studenog 2025.g. oko 14,20 sati u Imotskom policijski službenici Postaje granične policije Imotski zaustavili su osobno vozilo na kojemu nisu bile postavljene registarske oznake, a kojim vozilom je upravljao 34-godišnjak.

Vozač je alkotestiran i utvrđeno je da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena u je koncentracija od 2,56 g/kg. Također, obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je istekla polica obaveznog osiguranja.

Vozač je uhićen i u žurnom postupku odveden na nadležni sud. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor. Sud će uskoro donijeti i odluku o kazni za počinjene prekršaje.

Split: Ponavljač kojemu je ukinuta vozačka dozvola vozio pod utjecajem alkohola, oduzeto vozilo

U subotu, 22. studenog 2025.godine oko 3,30 sati na području Splita policijski službenici zaustavili su 27-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,04 g/kg. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja kojemu je zbog toga što je činjenjem prekršaja prikupio negativne prekršajne bodove oduzeta i poništena vozačka dozvola i određen je rok u kojemu ne može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita. Uhićen je i smješten u policijsku postaju do otrježnjenja nakon čega je odveden na sud u žurnom postupku. Policijski službenici su od vozača oduzeli vozilo.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču koji je ranije kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja. Također, predloženo je da ju se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti bit će uskoro donesena. Sud je kod vozača da nije kritičan u odnosu na svoje ponašanje u prometu i tako pokazuje veliku prometnu nedisciplinu i pomanjkanje prometne kulture.

Brač: Vozač pod utjecajem alkohola udario u parkirano vozilo, izmjereno 2,60 promila

U subotu, 22. studenog 2025.godine u poslijepodnevnim satima vozač osobnog vozila izazvao je prometnu nesreću na način da nije prilagodio brzinu vozila stanje na cestama, izgubio je kontrolu te je udario u parkirano vozilo i napustio mjesto događaja. Policijski službenici su ga uskoro pronašli i utvrdili da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 2,60 g/kg. Uhićen je i zadržan u policiji do otrježnjenja nakon čega je odveden na nadležni sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje i izrekne kaznu zatvora. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.

Split: Ponavljač vozio iako mu je ukinuta vozačka, odbio testiranje na droge, oduzeto vozilo

U subotu, 22. studenog 2025.godine oko 21 sati policijski službenici zaustavili su 43-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da mu je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta jer je činjenjem prometnih prekršaja prikupio 18 negativnih bodova, a ponovno može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole tek u studenog 2027.godine. također, vozač je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu. Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud.

Policijski službenici su od vozača privremeno oduzeli vozilo.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u činjenju prekršaja, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu u visini od 1.300,00 eura i da mu trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.