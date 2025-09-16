Četiri vatrogasca poginula su prije 32 godine kada su, dok su gasili požar, uslijedilo granatiranje

Ispred zgrade Vatrogasnog doma u Šibeniku jutros su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule članove Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika – Milenka Polimca, Nikolu Klarića, Gorana Kuvača i Josu Paića.

U svečanom komemorativnom činu sudjelovali su šibenski gradonačelnik Željko Burić, njegov zamjenik Danijel Mileta, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Šibenika Tomislav Banovac te kolege vatrogasci, pripadnici JVP-a Šibenik, predvođeni zapovjednikom Volimirom Miloševićem. Vijenci i svijeće položeni su i na spomen obilježju ispred Vatrogasnog doma, kao i na posljednjim počivalištima stradalih šibenskih vatrogasaca.

Tragedija iz 1993. godine

Podsjetimo, 16. rujna 1993. godine, gaseći požar na predjelu Jamnjak u Šibeniku, vatrogasci su poginuli od posljedica granatiranja srpske vojske.

Tom prilikom svoje je sjećanje podijelio i DVD Šibenik, istaknuvši:

– Dana 16. rujna 1993. godine gaseći požar na predjelu Jamnjak u Šibeniku, od posljedica granatiranja srpske vojske poginuli su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika. Živote su izgubili Milenko Polimac, Nikola Klarić, Goran Kuvač i Joso Paić. Neka im je laka hrvatska gruda.

Šibenčani se i danas s ponosom i tugom prisjećaju svojih heroja koji su živote položili štiteći grad od razaranja i vatre.