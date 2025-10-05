Četiri fraze koje najlakše odaju manipulatore. Jeste li ih čuli?

Manipulacija se često prikriva iza bezazlenih riječi i fraza koje ponekad zvuče razumno, ali zapravo služe tome da preusmjere odgovornost i zbune osobu s druge strane. Ljudi koji manipuliraju rijetko će otvoreno pokazati svoje namjere - umjesto toga koriste rečenice koje potkopavaju tuđe emocije i stvarnost.

Stručnjaci za odnose ističu da je prepoznavanje takvih izraza prvi korak prema zaštiti vlastitih granica. Dakle, ovo su neke fraze koje mogu razotkriti manipulatore i manipulatorice, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

1. "Ti si preosjetljiv/a."

Ova fraza često se koristi kako bi se umanjile nečije emocije i učinilo da se osoba osjeća iracionalno. Manipulatori tako prebacuju odgovornost i stvaraju dojam da je problem u onome tko reagira, a ne u njihovu ponašanju. Prema riječima savjetnika, upravo je to klasičan oblik emocionalne manipulacije poznat kao izluđivanje (engl. gaslighting).

2. "Ja to nikad nisam rekao/la."

Kada netko stalno poriče ono što je rekao, čak i ako se druga osoba toga jasno sjeća, riječ je o pokušaju iskrivljavanja stvarnosti. Razni savjetnici upozoravaju da se takvim ponašanjem žrtvu dovodi u stanje sumnje u vlastitu percepciju i pamćenje. Ova taktika ima cilj oslabiti samopouzdanje i kontrolu nad vlastitim mislima.

3. "Dramiš bez razloga."

Ovom rečenicom manipulatori pokušavaju umanjiti važnost situacije i istodobno diskreditirati tuđe osjećaje. Terapeuti objašnjavaju da je to način na koji se žrtva ušutkava i potiče da sumnja u opravdanost vlastite reakcije. Dugoročno, takve fraze mogu dovesti do emocionalne otupljenosti i osjećaja krivnje.

4. "Samo sam se šalio/la."

Kada netko koristi ovu frazu nakon što kaže nešto uvredljivo, zapravo prikriva pasivnu agresiju pod krinkom humora. Stručnjaci navode da je ovo čest način manipulacije koji omogućuje vrijeđanje bez preuzimanja odgovornosti. Ako se netko redovito "šali" na račun partnera, a oni se pritom osjećaju loše, to je jasan znak da nije riječ o šali, nego o suptilnom obliku kontrole.