Četiri dana nakon nestanka 52-godišnje Sandre stigla tragična vijest iz Zadra

Tijelo pronađeno jutros u zadarskom kanalu, koje je s broda na liniji Preko-Zadar uočila posada u plovidbi kod Ošljaka, pripada nestaloj Sandri Smolić (52), za kojom se tragalo od 13. travnja, potvrdili su iz PU zadarske.

Smolić je nestala u kasnim večernjim satima s adrese u Zadru, a nestanak je prijavljen Policijskoj upravi zadarskoj. Nacionalna evidencija nestalih osoba objavila je potražni oglas u kojemu se navodi da je rođena 1974. u Zadru te da ima prebivalište u Zadru i Debeljaku.

Policija je jutros potvrdila primitak dojave o tijelu koje pluta u zadarskom kanalu te da su se službenici uputili na mjesto pronalaska, no o daljnjim pojedinostima nisu se očitovali.

Službena identifikacija tijela je u tijeku, piše Zadarski list.