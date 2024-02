CENTAR SOLAR: Interdisciplinarna radionica za djecu Ja pa ti pa mi i radionica somatskog pokreta za odrasle

Zrinka Šimičić, (Zagreb, 1978.) je plesna umjetnica, certificirana analitičarka pokreta – somatska praktičarka (CMA-SP), registrirana edukatorica somatskog pokreta (RSME) i edukatorica razvojnog pokreta (IDME). Educira se kroz programe Škole za Body - Mind Centering® te Laban/Bartenieff & Somatic Studies International. Diplomirala je Povijest umjetnosti i Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Zagrebu je završila i dvije godine edukacije iz psihoterapije kroz pokret i ples. Suosnivačica je umjetničke organizacije Multimedijala koliba, pokretačica je i od 2007. do 2021. umjetnička suvoditeljica međunarodnog festivala Improspekcije, te inicijatorica regionalne platforme SomaHut koja okuplja umjetnike i stručnjake iz različitih polja oko interesa za somatski rad. Autorica je i koautorica više predstava i radova in situ nastalih od 2007. do danas. Njezin autorski rad i umjetničko istraživanje obilježeni su somatskom praksom i interesom za improvizaciju kao i suradnjom s umjetnicima iz drugih medija, osobito vizualnim umjetnicama/ima. Predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te na Poslijediplomskom specijalističkim studiju kreativne terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

