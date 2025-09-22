Čabraja se vraća u SHNL

Silvijo Čabraja (57) uskoro će se vratiti u hrvatski nogomet kao trener Vukovara. Sutra se očekuje da bude službeno predstavljen na klupi ovog prvoligaša, koji trenutačno drži posljednje mjesto. Vukovar je nedavno prekinuo suradnju s dosadašnjim trenerom Gordonom Schildenfeldom, a Čabraja je preko vikenda dogovorio suradnju s upravom kluba, potvrđeno je Indexu.

Iako je do sada obavljao ulogu sportskog direktora u Lokomotivi, gdje se sporazumno razišao početkom godine, sada prihvaća izazov vođenja tima koji je u teškoj situaciji u prvenstvu. Vukovar je trenutno bez pobjede i s dva osvojena boda nakon šest kola, pa će Čabraja pokušati pomoći klubu u borbi za ostanak.

Slijedi mu borba za ostanak

Prije prve utakmice pod Čabrajinim vodstvom, koja je u ponedjeljak protiv Rijeke u Vinkovcima, novi trener neće biti na klupi. Na toj će utakmici voditi momčad trenutačni pomoćni trener Kristijan Polovanec, koji će vjerojatno ostati dio trenerskog tima i dalje pomagati novom treneru. Čabraja je u karijeri još vodio Lučko te Lokomotivine juniore.

Na klupi seniora bio je od lipnja 2021. do ožujka ove godine. U 147 utakmica upisao je 53 pobjede, 42 remija i 52 poraza, uz gol-razliku 220:215.