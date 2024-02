BUTKOVIĆ "Mjere za struju i plin ostaju iste, građani neće plaćati veću cijenu"

Gost RTL-a Danas bio je potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

U jednom trenutku, na pitanje plaši li ga ljevica što se ovako danas ujedinila, Butković je između ostalog odgovorio i o mjerama vezanim uz plin i struju.

"U ovih osam godina koliko imamo odgovornost da vodimo državu bilo je jako puno izazova. Jako puno kriza. Usprkos i koroni, krizi i ratu u Ukrajini i svemu onome što smo prošli zajedno, što je uzrokovano unutarnjim prilikama nego vanjskim, mi smo danas najbrže rastuće gospodarstvo u Europskoj uniji. Ostvarili smo strateške ciljeve. Ušli smo u Euro, u Schengen. Sagradili smo Pelješki most, dolaze rafali. Tako da jako puno je postignuća ove Vlade. Na to ćemo se usredotočiti da to pojasnimo još jednom svim našim građanima, evo i mjere koje sada dolaze, o njima odlučujemo za koji dan. One će ostati kad govorimo o struji i plinu, tako da hrvatski građani neće plaćati ni veću cijenu struje i plina. Na takve stvari smo koncentrirani. Ove uvrede, ove salve laži koje smo mi danas čuli i slušamo ih posljednje vrijeme u Hrvatskom saboru i na sceni - na to smo se naučili. Toga se ne bojimo i vjerujemo da ćemo to pobijediti."