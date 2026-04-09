BURNI SASTANAK Trump pobjesnio na glavnog tajnika NATO-a: "Prijetio je baš svime"

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Bijeloj kući obilježile su napetosti i oštra razmjena stavova, a Trump je pritom jasno pokazao nezadovoljstvo odnosom europskih saveznika prema sukobu s Iranom.

Kako prenosi Politico, Rutteov ranije planirani posjet pretvorio se u krizni susret nakon što je Trump ponovno otvorio pitanje američkog angažmana u NATO-u. Posebno ga je, navodno, zasmetalo odbijanje pojedinih država, poput Španjolske i Francuske, da podrže američko-izraelske poteze prema Teheranu, u trenutku kada je na snazi krhko primirje.

Prema izjavama više europskih dužnosnika, sastanak je protekao u vrlo napetoj atmosferi. Trump je, tvrde izvori, izrazio frustraciju zbog izostanka potpore te dao naslutiti mogućnost određenih poteza prema saveznicima, iako bez konkretnih detalja. Također je, kako se navodi, naglasio važnost što skorijeg ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.

S druge strane, iz Bijele kuće poručuju da predsjednik tijekom razgovora nije postavljao formalne zahtjeve NATO-u. Istaknuto je kako Trump smatra da savez nije ispunio očekivanja te da europske zemlje imaju veći interes za stabilnost tog strateškog područja nego Sjedinjene Države.

Nakon sastanka Trump je kritike dodatno iznio i javno, putem društvenih mreža, gdje je ponovno doveo u pitanje pouzdanost NATO-a te oživio ideju o američkoj kontroli nad Grenlandom.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart poručila je da je riječ o „vrlo iskrenom, ali konstruktivnom razgovoru“, dok je i sam Rutte priznao da je američki predsjednik razočaran nedostatkom podrške saveznika.

Unatoč napetostima, pojedini europski dužnosnici ocjenjuju da je sastanak bio koristan jer je omogućio otvorenu razmjenu stavova u osjetljivom trenutku. U Bruxellesu, međutim, zasad nema službenih informacija o konkretnim zaključcima niti rasprava o eventualnim daljnjim koracima vezanim uz situaciju u Hormuškom tjesnacu.