Bulj želi priznanje Palestine: "Plenkoviću, gdje je nestala ljudskost i kršćanska solidarnost?"

Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je hrvatsku Vladu da prizna Palestinu i osudio postupke izraelskih vlasti u Gazi, dok mu je stranački kolega Marin Miletić jasno poručio da u sadašnjim okolnostima takav potez ne podržava.

Bulj je u objavi istaknuo da u Gazi djeca “gladuju i umiru od rana, gladi i infekcija”, optuživši međunarodnu zajednicu i hrvatsku Vladu za šutnju pred humanitarnom katastrofom. Upozorio je i na nasilje prema flotili koja je pokušala dostaviti hranu, vodu i lijekove, zaključivši da Palestinci imaju pravo na vlastitu državu, a djeca na mirno djetinjstvo.

Za razliku od njega, Miletić je poručio da ne može glasati za priznanje Palestine sve dok je po njegovim riječima to područje pod kontrolom “islamističkih terorista Hamasa”. Podsjetio je na ubojstvo hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka te naglasio da bi priznanje u ovom trenutku značilo davanje potpore teroristima. Istaknuo je kako će Palestinu moći podržati tek kada odgovorni za terorizam budu osuđeni i kada dođe do međusobnog priznanja Izraela i Palestine.

Različiti istupi dvojice Mostovih zastupnika pokazuju koliko je pitanje priznanja Palestine osjetljivo i u domaćem političkom prostoru. Dok Bulj naglašava humanitarnu i moralnu dimenziju, Miletić ističe sigurnosne i političke uvjete koje smatra nužnima za konačno rješenje.