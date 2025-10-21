Bulj u Saboru u dresu KK Alkara: "Danas Sinj piše povijest"

Gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, danas je u Hrvatskom saboru ponosno nosio dres sinjskog košarkaškog kluba Alkar. Time je, kako je naglasio, želio dati podršku svom klubu koji večeras igra povijesnu prvu međunarodnu utakmicu u gradu Sinju.

KK Alkar će u dvorani u Sinju ugostiti britanski klub Bristol Flyerse, što predstavlja poseban trenutak za sinjski sport i zajednicu. Bulj je poručio kako je ovaj događaj velika čast ne samo za klub, već i za cijeli grad.

"Ovo je povijesni dan za Sinj i Alkar. Ponosno nosim dres našeg kluba i vjerujem da će ova utakmica biti samo početak novih sportskih uspjeha u našem gradu", izjavio je Bulj.

Utakmica se igra večeras, a očekuje se velik odaziv domaćih navijača koji će bodriti Alkara u ovom značajnom sportskom trenutku.