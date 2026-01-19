Bulj: "Problematična više nije samo 'Bojna Čavoglave', već i pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo'"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj na društvenim je mrežama objavio da, kako navodi, više nije sporan samo početak pjesme "Bojna Čavoglave" zbog pozdrava ZDS, nego da je problematičnom postala i pjesma "Ako ne znaš šta je bilo", koju opisuje kao pjesmu koja podsjeća na stradanja u obrambenom Domovinskom ratu, "od Dubrovnika do našeg Vukovara".
Kritika političara i medija
U objavi Bulj čestita svima u Hrvatskoj, a posebno političarima i medijima, za koje tvrdi da su "svojom višemjesečnom kampanjom, izmišljanjem ustaša i sustavnim blaćenjem svega hrvatskog" doveli do toga da, kako piše, hrvatski rukometaši uoči utakmica "ne mogu slušati pjesmu koja im diže moral".
Bulj navodi da se, prema njegovim riječima, radi o pjesmi koja sportaše podsjeća da su "svi njihovi napori i žrtve mali u usporedbi sa žrtvom hrvatskih branitelja".
"S takvim sunarodnjacima neprijatelji nam nisu ni potrebni"
U nastavku objave Bulj se obraća, kako ih naziva, "domaćim mrziteljima svega hrvatskog", poručujući da "s takvim "sunarodnjacima" neprijatelji nam nisu ni potrebni", dodajući i da se "ni Aleksandar Vučić vas se ne bi posramio".
Zaključno, Bulj ističe da je "Hrvatska pobijedila u Domovinskom ratu", unatoč onima koji je, kako tvrdi, "nisu htjeli", te poručuje: "I pobijedit ćemo opet. I vas i sve one koji se ni danas ne mire s postojanjem hrvatske države".