Bulj je javno ovom čovjeku čestitao rođendan. Tko je on? Evo odgovora

"Našem dragom Mili Rosandiću"

Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja, javno je na društvenim mrežama čestitao rođendan Mili Rosandiću.

"Našem dragom Mili Rosandiću, dobroj duši grada Sinja, želim sritan 52. rođendan. Danas sam u Vrlici posjetio Milu te smo proslavili njegov rođendan u društvu njegovog školskog kolege, dragog Boška Poljaka, i legendarnog snimatelja Petra Malbaše", objavio je Bulj.

Podsjetimo, Mile Rosandić poznati je korisnik Centra za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez Vrlika te je u cetinskom kraju poznat kao vrlo omiljena i pozitivna osoba.

Sinjani i građani Cetinske krajine za Milu često kažu da je duša od čovjeka i dobri duh Sinja i Cetine.

