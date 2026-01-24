Budite se usred noći? Evo trebate li biti zabrinuti

Ako vam se san često prekida, niste jedini. Nakon djetinjstva isprekidan san postaje gotovo pravilo, ističu stručnjaci. Razlozi buđenja mogu biti posve banalni, poput stresa ili previsoke temperature u prostoriji, ali ponekad upućuju i na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Koliko je buđenja tijekom noći normalno?

Liječnici navode da se „normalan“ broj noćnih buđenja mijenja s dobi. Mlađe odrasle osobe često se probude jednom do dvaput tijekom noći, osobe srednje dobi dva do tri puta, dok se stariji ljudi mogu buditi i između tri i pet puta. Ipak, naglašava se da broj buđenja nije jedini kriterij.

Prema riječima Ruchir Patel, osnivača Insomnia and Sleep Institute of Arizona, važnije je koliko vam treba da ponovno zaspite. Idealno bi bilo da se osoba vrati u san u roku od 30 minuta ili manje.

Među najčešćim uzrocima noćnih buđenja ističe se stres, koji može održavati mozak u stanju pojačane aktivnosti. Stručnjaci upozoravaju i na opstruktivnu apneju u snu, poremećaj koji mnogi imaju, a da toga nisu svjesni. Morgan Soffler s New York Medical Collegea i Westchester Medical Centra objašnjava da do apneje dolazi kada se mišići grla previše opuste i privremeno ometaju disanje, zbog čega se mozak budi kako bi ponovno osigurao normalan dotok kisika.

Buđenja mogu uzrokovati i sindrom nemirnih nogu, svrbež i kožne bolesti poput ekcema, konzumacija alkohola prije spavanja, hormonalne promjene, previsoka temperatura u spavaćoj sobi, neodgovarajući madrac te nuspojave pojedinih lijekova. Patel savjetuje odlazak specijalistu za spavanje ako se osoba osjeća kronično umorno unatoč sedam do osam sati sna ili ako se redovito budi noću i ne može ponovno zaspati dulje od pola sata. U takvim se slučajevima često provodi studija spavanja kako bi se utvrdio uzrok problema.

Trik koji bi mogao pomoći pri ponovnom uspavljivanju

Neuroznanstvenik Andrew Huberman spomenuo je jednostavnu tehniku koja bi mogla pomoći onima koji se probude usred noći i ne mogu ponovno zaspati. Savjetuje da oči ostanu zatvorene, da se ispod kapaka polako pomiču lijevo-desno te da se izvode dugi, produženi izdisaji. Iako metoda zvuči neobično, tvrdi da ima fiziološku podlogu i da kod nekih ljudi može potaknuti povratak sna u svega nekoliko minuta.