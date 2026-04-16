Budite li se uvijek u isto vrijeme noću? Ovo je pravi uzrok

Iako postoje razna praznovjerja o tome što se događa u tri ujutro i zašto se tada najčešće budite, ova pojava ima racionalno objašnjenje. Zapravo je riječ o potpuno normalnom tjelesnom mehanizmu regulacije sna. Mnogi se bude tijekom noći, a da toga nisu ni svjesni jer san najčešće ne traje cijelu noć u komadu, već se tijekom noći izmjenjuju ciklusi sna u trajanju od 90 minuta. Svaki od tih ciklusa završava laganim snom, odnosno trenutkom kada se većina ljudi i probudi, prenosi Healthline.

Moguće je da se budite u isto vrijeme jer svake večeri idete spavati u isto vrijeme. Ako svaku večer zaspite u isto vrijeme, otprilike ćete u isto vrijeme ući i u lakšu fazu sna. Taj tjelesni mehanizam naziva se cirkadijalni ritam. Ovaj unutarnji biološki sat signalizira našem tijelu kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje. Trajanje različitih faza (prijelaz iz budnosti u san, duboki san, REM faza, lagani san i buđenje) mijenja se tijekom noći. Dulje faze dubokog sna javljaju se ranije tijekom noći, dok se REM faze produžuju kako se približava jutro. REM san je lakši i tada se najčešće javljaju snovi, nakon čega se često budimo.

Oko 3 ujutro razina kortizola, hormona koji tijelu osigurava potrebnu energiju, počinje rasti pa se mnogi u tom trenutku probude.

Ako ste pod stresom, veća je vjerojatnost da ćete primijetiti buđenje i imati problema s ponovnim uspavljivanjem. Osim stresa, na probleme sa spavanjem mogu utjecati i svakodnevne navike, poput unosa kofeina i alkohola, neredovitog odlaska na spavanje i gledanja u ekrane prije odlaska u krevet. Iako su povremena buđenja normalan dio ciklusa spavanja, do problema dolazi kada nakon buđenja usred noći redovito ne možete ponovno zaspati.

Povremeno buđenje nije razlog za zabrinutost, ali u takvim slučajevima može biti znak nesanice. Ako probleme sa spavanjem imate tri ili više dana u tjednu, najmanje tri mjeseca, postoji mogućnost da je riječ o kroničnoj nesanici i tada je važno potražiti pomoć stručnjaka, prenosi Večernji list.

“Razina stresa može biti povišena zbog problema na poslu, u odnosima, zdravlju ili financijama. Ako stres traje dulje vrijeme, dobro je razgovarati s liječnikom. Terapija ili promjene životnog stila također mogu pomoći”, navode stručnjaci s Healthlinea. Povremeno buđenje usred noći, iako zna biti umarajuće, nije razlog za uzbunu i može biti potpuno prirodan dio ciklusa spavanja. Međutim, ako su ovi problemi česti i utječu na vaše svakodnevno funkcioniranje, važno se obratiti liječniku i potražiti stručnu pomoć.