Budimir o Pelješkom mostu: To je sve stabilno i uredno, nedostaci će biti uklonjeni

Pelješki most je stabilan i nema nikakve opasnosti za sudionike u prometu, ponovio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Uočeni nedostaci nisu neuobičajeni, štoviše, svaki ih objekt, objašnjava Budimir - ima, a uklonit će ih kineska tvrtka koja je most vrijedan oko 420 milijuna eura - i sagradila.

- Napravljene su sve analize, to je sve stabilno, uredno, samo ćemo vjerojatno nakon sezone započet otklanjanje nedostataka, garancija je 10 godina, prošle su tri i sve što je pojavi u roku od 10 godina dužni su otkloniti, rekao je Ivica Budimir, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, piše HRT.