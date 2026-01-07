Buđenje između 2 i 5 ujutro? Ovo je mogući krivac...

Ako se često budite usred noći – najčešće između 2 i 5 sati – razlog možda nije samo stres, kasno skrolanje ili loše navike prije spavanja. Prema riječima Kelsey Jordan, doktorice kiropraktike i Health Restoration Practitioner u centru The Wellness Way u Brentwoodu (Tennessee), uzrok se kod mnogih ljudi krije u "regulaciji šećera u krvi".

U nedavnoj objavi na društvenim mrežama, Jordan je pojasnila da se kod osoba čiji je šećer "na roller-coasteru" tijekom dana može dogoditi isti obrazac i tijekom noći: dok spavate, šećer u krvi padne, a tijelo reagira tako da podiže kortizol – hormon koji, među ostalim, pomaže vraćanju šećera na normalnu razinu.

"Što se događa jest da, ako nam je šećer u krvi tijekom dana na svojevrsnom roller-coasteru i nije reguliran, kad navečer zaspimo – usred noći – šećer u krvi padne, a to onda obrnuto podigne kortizol jer kortizol pomaže vratiti šećer u krvi natrag gore", objasnila je Kelsey Jordan, piše best life.

Zašto baš u tim satima?

Kortizol ima svoj prirodni dnevni ritam: najniži je noću, a počinje rasti u ranim jutarnjim satima kako bi tijelo pripremio za buđenje. Međutim, kad šećer u krvi padne prenisko, kortizol može "skočiti" ranije nego što bi trebao – i rezultat je neugodno razbuđivanje usred noći.

"Kad kortizol skoči kako bi podigao šećer u krvi, često vas i probudi jer je izrazito stimulativan. To je ono što najčešće vidim kod svojih pacijenata", navodi Jordan.

U jednoj ruci, tijelo radi ono za što je dizajnirano – štiti vas od preniskog šećera – ali nuspojava je "jolt" budnosti u vrijeme kad biste trebali spavati najdubljim snom.

Što učiniti: mala promjena prije spavanja

Kao jednu od strategija, Kelsey Jordan preporučuje unos zdravih masti prije spavanja – nešto što se sporije probavlja i može pomoći stabilnijoj razini šećera tijekom noći.

"Nešto što će se sporo otpuštati, kako biste ostali spavati i održali šećer u krvi stabilnim", poručuje.

No pritom je važno naglasiti: ključna je riječ "zdrave". Stručnjaci s Michigan State Universityja upozoravaju da obroci bogati mastima mogu usporiti probavu i otežati djelovanje inzulina.

"Prehrambene masti nemaju trenutačan učinak na razinu šećera u krvi, ali obrok s puno masti može usporiti probavu i otežati inzulinu da pravilno djeluje", navode stručnjaci sa spomenutog sveučilišta.

"Inzulin je hormon koji se proizvodi u gušterači i pomaže premještanju glukoze iz hrane u stanice tijela, gdje se koristi kao energija", dodaju.

Dugoročno, upozoravaju, kombinacija pretilosti (osobito abdominalne), tjelesne neaktivnosti i prehrane bogate zasićenim mastima može povećati rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

"Brojne studije pokazuju da pretilost (osobito abdominalna), tjelesna neaktivnost, prehrana s puno masti i prehrana bogata zasićenim masnim kiselinama mogu povećati rizik od dijabetesa. Kontrola unosa masti jedan je od koraka prema zdravijem životnom stilu", ističu.

Što pojesti – i kada

Umjesto zasićenih masti, naglasak se stavlja na nezasićene, posebno mononezasićene masti iz prirodnih, biljnijih izvora. Kelsey Jordan kao praktične opcije navodi:

pola avokada

žlicu maslinova ulja

žlicu kokosova ulja

Američka udruga za srce (AHA) kao zdrave izvore masti ističe i orašaste plodove, sjemenke te maslace napravljene od tih sastojaka.

Na kraju, važan je i tajming: preporuka je da prestanete jesti barem dva sata prije spavanja, kako bi tijelo imalo vremena za probavu i stabilniju razinu šećera tijekom noći, navodi Sleep Foundation.

Kada potražiti savjet liječnika?

Ako se noćna buđenja ponavljaju tjednima, prate ih lupanje srca, znojenje ili izražen nemir, ili već imate dijagnosticirane metaboličke probleme poput predijabetesa ili dijabetesa, korisno je razgovarati s liječnikom i provjeriti osnovne parametre, uključujući šećer u krvi, donosi best life.

Jer ponekad, umjesto još jedne "besane noći", rješenje može biti u stabilnijem metabolizmu.