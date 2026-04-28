Bubalo digao buru: "Hrvatska se odriče svoje glazbe". Ministar Glavina mu odgovorio

Objava estradnog menadžera Ivice Bubala na društvenim mrežama potaknula je raspravu o smjeru u kojem ide hrvatska turistička i kulturna ponuda. U otvorenom obraćanju ministru turizma, Bubalo je izrazio zabrinutost zbog, kako navodi, sve većeg naglaska na stranim izvođačima nauštrb domaće glazbene tradicije.

Kao primjer naveo je Šibenik i koncerte na tvrđavi sv. Mihovila, gdje tijekom ljeta nastupaju svjetski poznata imena poput Roberta Plant, Joss Stone ili Skunk Anansie. Bubalo smatra kako takvi programi ne bi smjeli biti temelj kulturnog identiteta destinacije, ističući da bi fokus trebao biti na klapskoj pjesmi, folkloru i autohtonoj baštini.

U svom osvrtu povukao je paralelu s turističkim praksama u zemljama poput Brazila i Španjolske, gdje se, kako tvrdi, turistima prvenstveno nudi domaća glazba poput sambe ili flamenca. Također je predložio da se hrvatska glazba snažnije promovira već na ulaznim točkama u zemlju – u zračnim lukama, lukama i kolodvorima.

Na njegovu objavu reagirao je ministar turizma Tonči Glavina, zahvalivši na dobronamjernim sugestijama i djelomično se složivši s iznesenim stavovima. Naglasio je kako autohtona hrvatska glazba, uključujući klape i dalmatinsku šansonu, doista treba imati važno mjesto u turističkoj ponudi jer doprinosi autentičnom doživljaju destinacije.

Ipak, Glavina je istaknuo kako odluke o programima donose lokalne turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave, koje samostalno kreiraju svoju ponudu. Dodao je i kako Hrvatska, kao otvorena turistička destinacija, mora ostaviti prostor i za međunarodne izvođače koji također privlače publiku i doprinose raznolikosti sadržaja.

"Poštovani g. Bubalo, hvala na razmišljanju. Uvijek mi je ugodno čuti vaš savjet jer znam da je dobronamjeran.

U velikoj se mjeri slažem s vama i smatram da prioritet u našoj ponudi treba imati autohtona hrvatska glazba, od klapa i dalmatinskih šansona, ali i svih drugih naših glazbenih izričaja, jer upravo ona pridonosi autentičnom doživljaju destinacije koji gosti najviše pamte. No, isto tako znate da programe i koncerte biraju i financiraju lokalne turističke zajednice i lokalne samouprave, koji su neovisni o oblikovanju svoje turističke ponude i sami određuju turističku politiku i kako će se pozicionirati na tržištu.

Također, kao i zemlje koje ste naveli, i Hrvatska je otvorena turistička destinacija te se u svim tim državama, uz domaću glazbu, održavaju i koncerti stranih izvođača te se sluša i međunarodna glazba. U tom kontekstu ne možemo zanemariti doprinos koji turističkoj ponudi daju i takvi koncerti, međutim moramo voditi računa kako u prvom redu moramo promovirati svoju autohtonu, domaću glazbu, koja je neizostavan dio našeg hrvatskog identiteta.

Sve veće ili značajnije manifestacije autohtone hrvatske glazbe u pravilu su prepoznate i sufinancirane od strane HTZ-a putem javim poziva, a bit će i dalje", odgovor je ministra Glavine ispod Bubalove objave.