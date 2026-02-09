Close Menu

Brutalno ubijen mladi kondukter u vlaku: Putnik (26) odbio pokazati kartu pa krenuo u napad

Mnogi građani izrazili su duboku sućut obitelji preminulog konduktera te pozvali na solidarnost s kolegama koji se svakodnevno suočavaju s izazovima u komunikaciji s putnicima

U Njemačkoj je u srijedu brutalno ubijen 36-godišnji kondukter koji je obavljao svoj posao, potvrdile su vlasti i mediji iz te zemlje. Tragični događaj potresao je njemačku javnost i ponovno otvorio pitanje sigurnosti djelatnika u javnom prijevozu.

Prema izvještajima njemačkih medija, kondukter tvrtke Deutsche Bahn fizički je napadnut na regionalnom vlaku tijekom rutinske kontrole putničkih karata. Napad se, kako navode svjedoci i policija, dogodio nakon što je 26-godišnji putnik odbio pokazati valjanu kartu te je, bez ikakvog upozorenja, nasrnuo na kontrolora.

Unatoč pokušajima pružanja pomoći, kondukter je od zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici dan nakon incidenta.

Njemački mediji navode da je osumnjičeni uhićen ubrzo nakon napada, a nadležna državna tužiteljstva pokrenula su istragu zbog sumnje u teže kazneno djelo protiv osobe koja je obavljala službenu dužnost.

Reakcije i zahtjevi za zaštitu radnika

Tragedija je izazvala oštre reakcije u Njemačkoj, gdje su sindikati, političari i javnost pozvali na hitno jačanje mjera sigurnosti za zaposlenike u javnom prijevozu. Predstavnici sindikata konduktera istaknuli su da su incidenti s agresivnim putnicima učestali, te da postojeći sigurnosni protokoli nisu dovoljni da zaštite radnike koji svakodnevno obavljaju svoje dužnosti.

Ovo je tragedija koja se nije smjela dogoditi. Naši članovi moraju imati garanciju da će se vratiti svojim obiteljima nakon smjene. Potrebno je hitno uvesti strože mjere zaštite i veći broj službenika osiguranja u vlakovima i na kolodvorima – rekao je jedan od predstavnika sindikata za njemačke medije.

Političari na saveznoj razini također su najavili rasprave o izmjenama zakona i povećanju prisutnosti službi sigurnosti, ali i o edukaciji putnika o ponašanju u javnom prijevozu kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti.

Šokirana javnost

Slučaj je uznemirio njemačku javnost, jer se radi o događaju koji se rijetko događa u životu u Njemačkoj, a još rjeđe završava tragično po radnika koji je samo radio svoj posao.

Mnogi građani izrazili su duboku sućut obitelji preminulog konduktera te pozvali na solidarnost s kolegama koji se svakodnevno suočavaju s izazovima u komunikaciji s putnicima.

Tragedija je ponovno otvorila i širu raspravu o nasilju u javnom prostoru i važnosti sigurnosnih mjera za sve građane – uključujući i one koji rade u službama javnih usluga.

Redakcija Dalmacije Danas nastavit će pratiti razvoj slučaja i reakcije njemačkih vlasti.

