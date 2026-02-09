Brutalno ubijen mladi kondukter u vlaku: Putnik (26) odbio pokazati kartu pa krenuo u napad

U Njemačkoj je u srijedu brutalno ubijen 36-godišnji kondukter koji je obavljao svoj posao, potvrdile su vlasti i mediji iz te zemlje. Tragični događaj potresao je njemačku javnost i ponovno otvorio pitanje sigurnosti djelatnika u javnom prijevozu.

Prema izvještajima njemačkih medija, kondukter tvrtke Deutsche Bahn fizički je napadnut na regionalnom vlaku tijekom rutinske kontrole putničkih karata. Napad se, kako navode svjedoci i policija, dogodio nakon što je 26-godišnji putnik odbio pokazati valjanu kartu te je, bez ikakvog upozorenja, nasrnuo na kontrolora.

Unatoč pokušajima pružanja pomoći, kondukter je od zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici dan nakon incidenta.

Njemački mediji navode da je osumnjičeni uhićen ubrzo nakon napada, a nadležna državna tužiteljstva pokrenula su istragu zbog sumnje u teže kazneno djelo protiv osobe koja je obavljala službenu dužnost.



Reakcije i zahtjevi za zaštitu radnika

Tragedija je izazvala oštre reakcije u Njemačkoj, gdje su sindikati, političari i javnost pozvali na hitno jačanje mjera sigurnosti za zaposlenike u javnom prijevozu. Predstavnici sindikata konduktera istaknuli su da su incidenti s agresivnim putnicima učestali, te da postojeći sigurnosni protokoli nisu dovoljni da zaštite radnike koji svakodnevno obavljaju svoje dužnosti.

– Ovo je tragedija koja se nije smjela dogoditi. Naši članovi moraju imati garanciju da će se vratiti svojim obiteljima nakon smjene. Potrebno je hitno uvesti strože mjere zaštite i veći broj službenika osiguranja u vlakovima i na kolodvorima – rekao je jedan od predstavnika sindikata za njemačke medije.

Političari na saveznoj razini također su najavili rasprave o izmjenama zakona i povećanju prisutnosti službi sigurnosti, ali i o edukaciji putnika o ponašanju u javnom prijevozu kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti.

Šokirana javnost

Slučaj je uznemirio njemačku javnost, jer se radi o događaju koji se rijetko događa u životu u Njemačkoj, a još rjeđe završava tragično po radnika koji je samo radio svoj posao.

Mnogi građani izrazili su duboku sućut obitelji preminulog konduktera te pozvali na solidarnost s kolegama koji se svakodnevno suočavaju s izazovima u komunikaciji s putnicima.

Tragedija je ponovno otvorila i širu raspravu o nasilju u javnom prostoru i važnosti sigurnosnih mjera za sve građane – uključujući i one koji rade u službama javnih usluga.

Redakcija Dalmacije Danas nastavit će pratiti razvoj slučaja i reakcije njemačkih vlasti.