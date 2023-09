BROJI SE SITNO DO PERUN ADVENTURE RACE 2023 Ove godine uvedena je i dječja utrka s preprekama i to za različite uzraste

Još je svega nekoliko dana ostalo je do starta petog izdanja utrke Perun Adventure Race 2023, samim time i novog Perun Obstacle Challenge 2023, ali i prve dječje utrke s preprekama POColino.

Peto izdanje Perun Adventure Racea starta 30. rujna. Koncept utrke ostaje isti. Timovi sastavljeni od dva člana, neovisno o spolu, koji su spremni savladati sve prepreke koje organizator postavi pred njih. Znači, očekuje vas jednodnevna pustolovna utrka sa 60-ak km i sigurno 2000 m plus vertikalnog uspona, mnoštvo tehničkih detalja, orijentacija uz neizostavni gostoljubivi dalmatinski krš.

Perun Obstacle Challenge (POC) je sprint utrka s preprekama (OCR; Obstacle Course Race) gdje u 400 metara staze savladavate 8 različitih prepreka i to brže od svog protivnika s kojim startate. Kombinacija je to terenskog trčanja i funkcionalnog treninga, cross fita, teretane i street workouta.

Ovogodišnji POC je koncipiran kao sprint-duel utrka gdje zajedno startaju dvoje natjecatelja, od kojih pobjeđuje brži koji je uspješno savladao sve prepreke.

Na utrci postoje dvije kategorije: MUŠKARCI i ŽENE. Maksimalan broj prijavljenih za ovu godinu je 16 po kategoriji.

POC se sastoji iz dva dijela: KVALIFIKACIJE I GLAVNI TURNIR.

U kvalifikacijama nastupaju svi prijavljeni natjecatelji. Redoslijed nastupanja u kvalifikacijama određen je po redu prijava na Stotinci. Nastupaju po dvoje natjecatelja na stazi, međutim u kvalifikacijama se bore protiv "štoperice", a ne protiv suparnika, jer je cilj svakog natjecatelja u kvalifikacijama ostvariti što brži rezultat. Najbržih 8 natjecatelja po kategoriji iz kvalifikacija ide u glavni turnir.

U glavnom turniru najbržih 8 natjecatelja po kategoriji ide u dvoboj na ispadanje. Parovi dvoboja određuju se rezultatom iz kvalifikacija, tako npr. 1. rezultat kvalifikacija u prvom kolu glavnog turnira nastupa protiv 8. rezultata kvalifikacija i tako dalje

To daje još veću pozornost na kvalifikacije jer što se ostvari brže vrijeme, to će kasnije za vrijeme glavnog turnira ždrijeb biti "lakši".

U glavnom turniru pobjednici dvoboja idu dalje u sljedeće kolo.

Ukupno do finala ima 3 kola te utrka za pobjednika i za treće mjesto, što znači da najbrži na utrci (pobjednik) mora pobijediti u 4 dvoboja u glavnom turniru te biti među 8 najbržih u kvalifikacijama.

POColino, dječja utrka s preprekama je sprint utrka s preprekama gdje u 60 do 80 metara staze savladavate 5 različitih prepreka i to brže od svog protivnika s kojim startate. Kombinacija je to terenskog trčanja i treninga temeljenog na principu uličnog vježbališta, prilagođenog djeci. Organizator rezervira pravo da neke od navedenih prepreka budu izmijenjene ili uklonjene s popisa, kao i da promijeni raspored prepreka, zbog logističkih razloga.

Ovogodišnji POColino je koncipiran kao sprint-duel utrka gdje zajedno startaju dvoje natjecatelja, od kojih pobjeđuje brži koji je uspješno savladao sve postavljene prepreke.

"Ove godine prvi put imamo dječju utrku s preprekama, za uzraste 3.i 4. razred, 5. i 6. razred i 7. i 8. razred. Već je prijavljeno preko 40 djece, a odlučili smo se na ovo jer smo svake godine dobivali upite - ima li šta za mlađe? Perun Adventure Race je popunjen davno, a za sve ostalo se ljudi mogu prijaviti na stotinka.hr", kaže nam Zvonimir Marušić, predsjednik Planinarskog društva Perun.

Za kraj dana sve posjetitelje očekuje besplatan koncert Elvisa Sršena i Funkblastersa.