Britanki pukla haljina u restoranu u Dalmaciji, o potezu konobara bruji cijeli internet

Britanska turistkinja Lolo podijelila je na Instagramu iskustvo koje ju je, kaže, zauvijek razmazilo kad je riječ o usluzi u restoranima. Tijekom ljetovanja na Hvaru pukla joj je haljina, a konobar je odmah primijetio problem, donio iglu i konac te joj – za stolom – ručno popravio odjeću.
„Nikada više neću spustiti svoje standarde nakon ovoga“, napisala je uz video snimku nesvakidašnje scene, dodavši da je „hrvatsko gostoprimstvo neusporedivo“.
Objava, nastala u srpnju, skupila je gotovo 700 tisuća lajkova. Komentatori su oduševljeni: „Zaljubila sam se“, „Udaj se za njega“, „Kako je pažljiv, ni ne dodiruje je dok šiva“, samo su neki od brojnih komplimenata.
U drugom videu Lolo je zaključila kako joj je Hrvatska „najdraže mjesto na svijetu“, a mnogi su se složili da su Hrvati „presimpatični i uvijek spremni pomoći“.
