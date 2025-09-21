Britanac ispričao kako mu je propao biznis na Hvaru: "Riskirao sam sve, a onda je uslijedila bolna lekcija"

Alejandro Campbell (Instagram, TikTok) prije deset godina odlučio je okrenuti život naglavačke i preseliti se u Hrvatsku. Danas svoje iskustvo dijeli kroz TikTok dnevnik, a njegova priča najbolje pokazuje što znači riskirati – i učiti na greškama.

– Bila je 2014. Riskirao sam sve kako bih se preselio u Hrvatsku i pokrenuo posao s vodenim sportovima. I to baš na Hvaru. Imao sam tada 25 godina – priča Alejandro.

Roditelji su mu se protivili, no tvrdoglavo je slijedio svoj plan. Našao je odvjetnika u Jelsi, riješio papire, kupio brod i opremu, prevalio tisuće kilometara iz Ujedinjenog Kraljevstva – da bi tek tada shvatio kako bez odluke Grada i Gradskog vijeća centar ne može otvoriti. U srcu sezone izgubio je mjesec dana čekajući, a kad je napokon stiglo odobrenje, s ekipom je u dva dana sve složio – od pontona do improviziranog kutka za masaže.

Ali tada je uslijedila bolna lekcija. Najveću zaradu trebao mu je donositi popularni banana boat, no odlučio se za jeftiniju verziju iz Kine. Kada je stigao, ispostavilo se da mu nedostaju dijelovi i da je praktički neupotrebljiv.

– Pokušao sam ga popraviti ljepilom, ali ništa nije držalo. A onda se na bananu popela grupa Talijana, sve krupni dečki… i ona se raspala. Njima je to bilo urnebesno smiješno, a meni kraj sna – prisjeća se.

Posao je zatvorio već krajem kolovoza. Shvatio je, kaže, da kratki putevi i jeftina oprema mogu značiti i brzi kraj biznisa.

Danas, s odmakom, na sve gleda smireno. I dok svoju priču dijeli na TikToku, iznova ga je put doveo – gdje drugdje nego opet na Hvar.

