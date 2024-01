BRAVO, MAJSTORI! Hrvatska slomila Rumunjsku i plasirala se u drugi krug Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je zadnju utakmicu grupne faze na Europskom prvenstvu, a protivnik joj je bio autsajder Rumunjska.

Naši rukometaši su se mučili, ali na kraju su ipak slomili slabašnu Rumunjsku te su pobijedili sa značajnom razlikom.

Tako su se naši rukometaši plasirali u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu koje se igra u Njemačkoj kao prvi u skupini.

Hrvatska rukometna reprezentacija je pobjedom 31-25 protiv Rumunjske osigurala drugi krug Europskog prvenstva u rukometu. Nakon tri kola imamo 5 bodova, dva boda prenosimo u drugi krug i gol razliku plus 10. Ako Španjolska pobijedi Austriju večeras (20.15), onda je takav raspored. Svaki drugi rezultat između te dvije reprezentacije mijenja situaciju u nastavku natjecanja.

Prvo smo poluvrijeme odigrali 16-12, bilo je gusto i neizvjesno do tri minute prije kraja kada smo sa četiri brza pogotka pobjegli Rumunjima na četiri gola prednosti. Rezultat u prvih 30 minuta je bio bolji nego igra. Pogocima se istakao Klarica koji je u prvih 30 minuta zabio odličnih 6 pogodaka.

U drugo poluvrijeme krenuli smo sa brza četiri pogotka i odlijepili se na 21-14, što nam trasira put do pobjede. Manje-više držali smo tu razliku do samog kraja. To je otprilike taj odnos snaga. Kvalitetno i bez posrtanja odradili smo do kraja utakmice i zasluženo pobijedili rezultatom 31-25.

Pokazali smo zrelost, ozbiljnost u pristupu u svim segmentima igre, strpljivo gradili napade, a u fazi obrane dobro igrali obranu 6-0.

Naš najbolji strijelac bio je Luka Lovre Klarica sa fantastičnih 7 pogodaka. Zaslužio je epitet igrača utakmice. Dobro su ga pratili Šoštarić, Kušan i Jelinić sa po četiri pogotka.

U novi krug u Koln idemo u skupinu 1, tamo nas čekaju: Mađarska, Njemačka, Francuska, Island ili Srbija, Španjolska ili Austrija ovisno o kasnijim večerašnjim utakmicama.

