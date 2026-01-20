Brat poznatog srpskog nogometaša pronađen mrtav

Brat bivšeg srpskog nogometnog reprezentativca Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je danas mrtav u Beogradu, prema dostupnim informacijama.
O Dušanu Vidiću u javnosti se zna vrlo malo, ponajprije zato što Nemanja Vidić gotovo nikada nije govorio o obiteljskim temama u medijima. Ipak, kako se navodi, braća su u mladosti zajedno trenirala nogomet u lokalnom klubu Jedinstvo Užice, nakon čega je Dušan, prema istim informacijama, odustao od daljnje nogometne karijere, piše blic.rs.
Nemanja Vidić, nekadašnji stoper Manchester Uniteda te bivši igrač Crvene zvezde, Intera i Spartaka, zasad se nije oglasio povodom obiteljske tragedije.
Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima smrti.
