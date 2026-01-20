Brat poznatog srpskog nogometaša pronađen mrtav

Brat bivšeg srpskog nogometnog reprezentativca Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je danas mrtav u Beogradu, prema dostupnim informacijama.

O Dušanu Vidiću u javnosti se zna vrlo malo, ponajprije zato što Nemanja Vidić gotovo nikada nije govorio o obiteljskim temama u medijima. Ipak, kako se navodi, braća su u mladosti zajedno trenirala nogomet u lokalnom klubu Jedinstvo Užice, nakon čega je Dušan, prema istim informacijama, odustao od daljnje nogometne karijere, piše blic.rs.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nemanja Vidić, nekadašnji stoper Manchester Uniteda te bivši igrač Crvene zvezde, Intera i Spartaka, zasad se nije oglasio povodom obiteljske tragedije.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima smrti.