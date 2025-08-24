Branko Karačić nam je najavio utamicu Hajduka na Opus Areni: "Osijek je, rekao bih, u boljoj poziciji..."

Volio je Split Branka Karačića, baš nekako u ovo vrijeme kasnog ljeta 1988. Dizao je Poljud na noge golovima Dinamu i Partizanu, a kada je Hajduk pobjeđivao, čak je sanjao i o tituli. Kažemo "sanjao", jer bilo je to doba UEFA-ine drastične kazne Hajduku zbog "slučaja suzavac", pa Poljud odjednom više nije bio europski izlog i pojačanja nisu baš dolazila u Split.

U Hajduk je došao u ljeto 1987. godine; htio ga je veliki Tomislav Ivić u onih svojih tjedan dana na Poljudu, naprasno prekinutih, kada je sve skupa trebalo krenuti nekim boljim putem.

Karačić je bio i davna želja Hajduka na mjestu trenera, ali nogometni putevi krenuli su drugačije. Za Dalmaciju Danas je kratko najavio današnju utakmicu između Osijeka i Hajduka.

"Sve moguće i za očekivati je jednu dobru utakmicu"

"Osijek je, rekao bih, u boljoj poziciji, jer pokazali su dobru igru u proteklim utakmicama, a što do sada nije dalo rezultata u ova prva tri kola. Hajduk ima tri pobjede iz tri kola, ali ipak čitava situacija s ispadanjem od albanskog Dinamo Cityja još uvijek se reflektira na momčad, tako da je sve moguće i za očekivati je jednu dobru utakmicu", kaže Branko Karačić, nekad odličan vezist Osijeka i Hajduka, bombarder i ljubimac navijača.

Podsjetimo, nogometaši Hajduka danas s početkom od 18.30 sati igraju protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL.

Bijeli u Osijek stižu sa stopostotnim učinkom u prvenstvu nakon tri uzastopne pobjede na domaćem terenu. Momčad trenera Gonzala Garcije na Poljudu je svladala Istru 1961 i Goricu rezultatom 2:1 te Slaven Belupo s 3:0 u posljednjoj odigranoj utakmici.