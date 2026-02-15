Brajković nakon pobjede u Osijeku: "Došli smo po pobjedu, to je najbitnije"

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 sati igrali protiv Osijeka na Opus Areni u okviru 22. kola SuperSport HNL, a rezultat je bio 0:2 zahvaljujući Livajinom pogotkom iz kaznena udarca u 15. minuti te Pukštasovim golom iz 77. minute.

Utakmicu je prokomentirao asistent drugog pogotka, Roko Brajković: „Došli smo po pobjedu, to je najbitnije. Mislim da smo odigrali zrelu utakmicu, imali smo je cijelu pod kontrolom i mislim da smo pokazali da smo kvalitetna ekipa.“

Izgledate kao da imate više samopouzdanja. Kako Vi to vidite?

- Bolje se osjećam na terenu, to i ja osjetim. Trener mi vjeruje, vjerujem da je zato tako i da je to najbitnije. Moram samo nastaviti raditi i nastaviti ovako.

Je li ovo najbolja utakmica Hajduka ove godine?

- Ne znam sada, ali među boljima je. Oni nisu imali šansu, možda jednu. Mi smo ih imali nekoliko, zabili smo dva gola, sačuvali mrežu i to je ono za što radimo.

Slijedi možda najteži dio rasporeda. Koliko ste nabrijani i koliko Vam to znači?

- Znači nam sigurno, nabrijani smo na svakog protivnika nakon svake utakmice, nemamo manjka motivacije, idemo pobijediti svaku utakmicu i dati od sebe sve do kraja.