Braća Perak donijela zlato iz Tokija: Kaštelani svečano primljeni nakon velikog uspjeha

Na nedavno održanim 25. Ljetnim olimpijskim igrama gluhih u Tokiju hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je izniman uspjeh, osvojivši zlatnu medalju. Među olimpijskim pobjednicima našla su se i dvojica Kaštelana – braća Mateo i Ilija Perak, dugogodišnji članovi reprezentacije i nositelji niza međunarodnih odličja.

Povodom osvajanja zlata, u gradskoj je upravi upriličen prijem na kojem su, uz olimpijce, sudjelovali i predsjednik Županijskog sportskog saveza gluhih Marjan Turković, tajnik Saveza Miro Opačak te komunikacijska posrednica Ana Tomić. Sportaše su primili zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Antonia Kljaić.

O dojmovima iz Tokija govorio je Ilija Perak, istaknuvši kako su uoči turnira Nijemci slovili kao favoriti, no hrvatska je reprezentacija još jednom pokazala svoju snagu.

"Naravno, hrvatsko srce, ekipa, zajedništvo – pokazali smo da smo zapravo mi ti favoriti. Hvala Bogu, uspjeli smo obraniti zlato. Ovo je prvi put da nam je to pošlo za rukom i znamo da je uvijek teže obraniti nego napasti zlato", rekao je Ilija.

Istaknuo je i impresivan niz medalja koje je reprezentacija osvojila tijekom proteklih godina: četiri europska zlata, tri svjetska zlata, tri olimpijska zlata i jedna olimpijska bronca iz 2017. Posljednje olimpijske igre, prije Tokija, održane su 2022. u Brazilu, gdje je Hrvatska također bila najbolja.

Kao najjače konkurente naveo je reprezentacije Srbije, Njemačke i Francuske, koje posljednjih godina ulažu sve više u rukomet gluhih. Unatoč tome, Hrvatska održava kontinuitet vrhunskih rezultata.

"Mi smo jedna obitelj, jedna klapa koja drži taj kontinuitet. Nadam se da će to trajati još dugo, uz dobro zdravlje i sportsku sreću", poručio je Ilija te dodao kako reprezentaciju iduće veliko natjecanje čeka 2027. godine na Svjetskom prvenstvu, čija lokacija još nije određena.

Zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir naglasio je koliko je ponosan na sportaše koji godinama uspješno predstavljaju Kaštela i Hrvatsku.

"Ovo je jedan od najposebnijih prijema. Braća Perak već dugi niz godina ostvaruju iznimne sportske rezultate u rukometu. Nedavno su se s Olimpijskih igara gluhih vratili sa zlatom, potvrđujući kontinuitet uspjeha na svjetskim i europskim smotrama", kazao je Budimir.

Dodao je kako sportaši dolaze iz male sredine, ali s velikim srcem.

"To nas ne sprječava da ostvarujemo iznimne rezultate. Hrvatski moment, ta posebna energija u ključnim trenucima, često bude presudna. Nadamo se da će i dalje nastaviti nizati uspjehe, kako sportske tako i životne."

Prijem za braću Perak završio je u svečanom i emotivnom ozračju, uz zahvalu sportašima na promociji grada i države te želje za nove uspjehe u godinama koje dolaze.