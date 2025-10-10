Braća Domljanović iz Žrnovnice na pripremama za kadetsko Europsko prvenstvo

Dvoje mladih boksača iz Žrnovnice — braća Ivano i Branimir Domljanović — sudjeluju na pripremama hrvatske reprezentacije za Europsko prvenstvo za kadete, koje se održava u sklopu zajedničkih priprema s juniorskom selekcijom u Drveniku od 4. do 12. listopada 2025.

Pod vodstvom izbornika Gorana Ivezića, na pripreme se odazvalo sedam talentiranih članova Boksačkog kluba Grom, čime je taj klub jedini u Hrvatskoj koji na ove pripreme šalje tako velik broj svojih natjecatelja. Pojava Ivana i Branimira u reprezentaciji potvrda je kvalitete rada kluba i uspješne škole boksa u Žrnovnici.

Njihovo sudjelovanje, uz nastupe ostalih klupskih kolega, poruka je o važnosti bavljenja sportom u odrastanju — treninzi razvijaju snagu, izdržljivost, disciplinu i radnu etiku, vještine koje koriste i izvan ringa.

BK Grom i lokalna zajednica prate pripreme s ponosom te žele Ivanu, Branimiru i svim reprezentativcima puno uspjeha na nadolazećem prvenstvu.