Brač "gorio" od zajedništva: Vallum Fest okupio vatrogasce iz cijele Hrvatske

U Bolu na otoku Braču od 26. do 28. rujna 2025. održan je Vallum Fest, već tradicionalna manifestacija posvećena vatrogastvu, zajedništvu i jačanju timskog duha među postrojbama iz cijele Hrvatske.

Središnji dio festivala bilo je zahtjevno vatrogasno natjecanje, koje je uključivalo četiri složene vježbe osmišljene prema stvarnim scenarijima iz intervencija. Sudionici su morali pokazati brzinu, snalažljivost, tehničko znanje i visoku razinu timske koordinacije.

U ženskoj konkurenciji srušena je petogodišnja dominacija ekipe Vatrogasci Pučišća. Pobjedu je odnijela Dislokacija HVZ-a (Vatrogasci Supetar, DVD Krapina, DVD Krapinske Toplice), dok su djevojke iz Pučišća hrabro stale na drugo mjesto, a treće je pripalo DVD Gornji Desinec.

U muškoj konkurenciji najjači su bili vatrogasci iz Javne vatrogasne postrojba Pula, drugo mjesto zaslužila je ekipa Javna vatrogasna postrojba Labin, a treće su odnijeli slovenski kolege iz Center za zaščito in reševanje Domžale.

Najbolje plasirani DVD VOP-a Brač bio je DVD Selca Vatrogasci-Selca na 10. mjestu.

"Hvala svima koji su nas podržali – donatorima, onima koji su nam ustupili smještaj, restoranima koji su nas počastili vrhunskom spizom.

Hvala Općina Bol i TZO Bol koji nas uvijek prate.

Hvala VOP-u Brač na pomoći i podršci. Bez vas, sve ovo bi bilo puno teže odraditi

Ali najveće HVALA ide vama – dragim prijateljima, vatrogascima, natjecateljima.

Vi ste duša ovog događaja.

Vi ste razlog zbog kojeg naš Bol gori od emocija i zbog kojeg Vallum fest svake godine raste", zahvalili su organizatori.

Posebno emotivan bio je David Babac koji je pomagao prijateljima vatrogascima.

"U subotu san ima velu sriću i čast bit na vatrogasnom natjecanju. Iako san u kolicima, dali ste mi priliku da i ja pomognem radit i da se osjetin ka pravi vaš. To mi puno znači – jer nije stvar samo u poslu, nego u srcu, u drušvu i u toj lipoti šta ste mi dali. Fala van iskreno od srca, lipi moji, na smiju, na povjerenju i na tome ča ste me učinili jednin od vas. To ću uvik nosit u duši i nikad neću zaboravit", napisao je u svojoj objavi na Facebooku.

Osim natjecanja, Vallum Fest pružio je priliku za druženje, razmjenu iskustava i povezivanje među vatrogascima, čime je dodatno ojačana suradnja među postrojbama koje svakodnevno brinu o sigurnosti svojih zajednica.