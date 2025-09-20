Boysi odali počast generalu Rosi

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon maestralne Torcidine koreografije, transparent su razvili i Boysi.

"Naš stav je poznat", "Mi ćemo se boriti i obraniti ono što treba obraniti", stoji u poruci.

Odali su i počast generalu Anti Rosi. Roso je preminuo 16.rujna u 2 sata u 73. godini života, nakon duge i teške bolesti, u francuskom gradu Port la Nouvelle.