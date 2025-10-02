Bosanska influencerica preminula dva dana nakon vjenčanja, evo zbog čega

Mlada sarajevska influencerica i vizažistica Adna Rovčanin-Omerbegović (26) preminula je samo dva dana nakon svog vjenčanja. Službenim nalazima obdukcije potvrđen je uzrok smrti.

Adna i njezin suprug Faris vjenčali su se u subotu, 13. rujna, a mladenki je tijekom slavlja naglo pozlilo, nakon čega je hitno prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Unatoč naporima liječnika, preminula je u ponedjeljak, 15. rujna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Službeni nalazi obdukcije otkrili su da je preminula od meningitisa, opasne upale moždanih ovojnica koja može imati smrtonosan ishod u samo nekoliko sati. Najčešći simptomi meningitisa su iznenadna visoka temperatura, jaka glavobolja, ukočen vrat, povraćanje i gubitak svijesti, a liječnici naglašavaju da je pravovremena reakcija ključna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒆𝒓 - 𝑳𝒆𝒋𝒍𝒂 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒄 📸 (@lejlaphotography)

Adna se bavila kozmetikom i vodila vlastiti salon u Sarajevu. Prijatelji su je opisali kao vrijednu, nasmijanu i uvijek vedru osobu, a na društvenim mrežama još stoje emotivne oproštajne poruke, piše Dnevnik.hr.