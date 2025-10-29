BOMBA S GRIPA Gibonni ušao u Nadzorni odbor KK Split

Zanimljiv i inspirativan potez stigao je s Gripa — Zlatan Stipišić Gibonni postaje novi član Nadzornog odbora KK Splita, trostrukog prvaka Europe i simbola splitskog sporta. Popularni glazbenik, sinonim za emociju, ponos i pripadnost, u klub donosi dodatnu dozu energije i vjeru u zajedništvo koje je oduvijek bilo temelj “Žutih”.

Na Gripama ističu da će Gibonni, uz svoj ugled i prepoznatljiv karakter, unijeti i ono najvažnije – iskrenu ljubav prema gradu i klubu. Njegov dolazak simbolizira povezanost sporta, grada i ljudi, a istodobno potvrđuje da se snaga Splita gradi na predanosti i volonterskom duhu koji prate klub već dugi niz godina.

Novi Nadzorni odbor broji šest članova – uz Gibonnija tu su Ivan Torlak, Domagoj Maroević, Ivica Bašić, Duje Sučić i Ivan Radja – a svi će, kao i njihovi prethodnici, raditi volonterski, vođeni željom da klub nastavi napredovati i ostane vjeran svojim vrijednostima.

Na Gripama se osjeća nova energija i povjerenje, a povezanost s navijačima i gradom postaje sve jača. Izbor Gibonnija mnogi vide kao znak da se klub ne gradi samo na rezultatima, već i na karakteru, poštovanju i ljubavi prema “žutom dresu”.

I kad se uskoro na Gripama zaori “Mi smo prvaci”, to će biti više od pjesme – bit će to odraz ponosa, kontinuiteta i vjere da Div s Gripa nikada nije prestao živjeti, već sada diše punim plućima.