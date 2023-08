Bogat program za blagdan svetog Lovre u Strobeču

Blagdan sv. Lovre koji se slavi 10. kolovoza, u Stobreču se slavi kao zaštitnik mjesta. Tim povodom osim uobičajene crkvene proslave s procesijom ulicama mjesta, održava se i tradicionalna svjetovna manifestacija nazvana Dani Stobreča.

Dan uoči blagdana sv. Lovre 9. kolovoza 2023. održava se Ribarska večer na lokaciji stobrečkog porta (luke). Uz nastup glazbenih izvođača Nenada Vetme i Johnny Gitare, posjetiteljima se besplatno dijele porcije srdela s gradela i domaće vino.

Na sam blagdan sv. Lovre 10. kolovoza 2023. održava se zabavno glazbeni program na kojem će nastupiti RED CARPET BAND. Početak programa je u 22 sata u Parku u centru Stobreča.

Prije njega u 18,30 sati održat će se promenada limene glazbe Podstrana, a u vremenu od 20,30 – 21,30 sati pjesma i ples Plesnog studija Sirena.

Osim glazbenog programa oko parka i na šetnici održavati će se prigodna prodaja suvenira i biti će organizirana prigodna ugostiteljska ponuda.

Program manifestacije:

9.8.2023. – 20.30 sati PORAT STOBREČ – RIBARSKA FEŠTA:

NENAD VETMA & BAND, JOHNNY GITARA

Prigodna podjela besplatnih porcija srdela i vina – PŠRK STOBREČ.

10.8.2023.- 10.30 – SVETI LOVRE - PROCESIJA I SVETA MISA

18,30 – PROMENADA LIMENE GLAZBE PODSTRANA

20,30 – 21.30 – PLESNI KLUB SIRENA

22.00 – KONCERT U PARKU: RED CARPET BAND

Obzirom da se najveći dio zbivanja odvija duž stobrečke rive, 9. kolovoza 2023., u vremenu od 20.00 do 2.00 sati privremeno će se zatvoriti Omladinsko šetalište za promet na dionici od autobusne postaje do Porta.

Na dan Sv. Lovre 10.8.2023. u vremenu od 20.00 do 2.00 promet će biti zatvoren na dionici od ulice Klanci do parka Stobreč (križanje ulice Sv. Lovre sa Stepinčevom) te Omladinsko šetalište od okretišta autobusa do Porta.

Zbog velikog broja posjetitelja koji se očekuju u Stobreču u danima fešte, molimo sve koji imaju namjeru doći da parkiraju vozila na prilaznim parkiralištima kod igrališta N.K. PRIMORAC i kod OŠ STOBREČ."