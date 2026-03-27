"Bog nam je poslao Edina Džeku": Baždarević ekskluzivno za DD o epskoj pobjedi BiH, skrivenim pričama iz prošlosti i novim šansama za SP

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ulazak u finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se u lipnju i srpnju održati i SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Tako su "zmajevi" remijem u Cardiffu, pa onda boljim izvođenjem jedanaesteraca došli u veliku šansu da po drugi put budu sudionici najveće svjetske nogometne smotre (prvi i jedini put to im je uspjelo 2014., kada su izabranici Safeta Sušića nastupili na Svjetskom prvenstvu u Brazilu).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Među slavljenicima u utakmici protiv Walesa su i nekadašnji hajdukovci kapetan "bijelih", a danas pomoćnik BiH izbornika Sergeja Barbareza, Mirko Hrgović i Nikola Katić danas pouzdani reprezentativni stoper bosanskohercegovačke reprezentacije.

Svojim obranama u ruletu jedanaesteraca "zmajeve" je dalje odveo vratar Nikola Vasilj, sin Vladimira Vasilja nekadašnjeg brončanog vatrenog sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998.

A mi smo nazvali Mehmeda Baždarevića, veliku legendu BiH i europskog nogometa koji nam je rekao:

"Izuzetno važna, lijepa i dobra pobjeda Bosne i Hercegovine, nije bilo ni malo lako, prvo poluvrijeme da kažem nesigurno,u drugom poluvremenu smo se digli i zaigrali puno bolje, Bog nam je poslao Edina Džeku, tako da je on bio taj glavni okidač u toj našoj dobroj igri, osim ovih mladih koji su pokazali sav svoj talenat, ali ipak mislim da su Džeko i iskusniji igrači bili ti koji su pokrenuli drugačiju igru reprezentacije Bosne i Hercegovine u drugom poluvremenu, tako da smo uspjeli kasnije da izjednačimo i da slavimo nakon penala, što je uvijek da tako kažem lutrija. Sada nas očekuje Italija, što je uvijek Italija, koja je čvrsta, koja nije onakva Italija koju poznajemo, koja nema trenutačno neku stabilnost, ali ne smijemo zaboraviti da su tamo Tonali, Barella i ostali odlični igrači. Čeka nas jedna teška utakmica, ali moramo učiniti sve da se plasiramo na jedno takvo veliko natjecanje"

A trebao je Baždarević davno u Hajduk, već je bio u Poljudu, sada davne 1984, netom nego li je njegov i Osimov "Željo" umalo osvojio tada prejaki europski Kup UEFA. Bilo je sve dogovoreno, željeli su tada Tito Kirigin i Ante Žaja veznu liniju: Gudelj, Slišković, Baždarević. Stvarno bi to bila veza za prvaka svijeta, nešto poput one tada velike francuske veze; Giresse, Tigana, Platini. Ostao je Baždarević u Dalmaciji, malo proslavio, a gdje drugo nego u Baškoj Vodi, starom dobrom omiljenom ljetovalištu Sarajlija. Tamo ga je i stigla vijest kako su se digle na zadnje noge tadašnja društveno-političke strukture Sarajeva: " Pa ne može naš najbolji igrač ostavit olimpijski grad". A posebno je bio priman u Baškoj Vodi, gdje je znao i nastupiti za malonogometnu ekipu "Stop", za koju su igrale brojne zvijezde "Želje", "Sarajeva", "Čelika", koju je po turnirima vodio Ljubo Josipović, nogometni zaljubljenik i tadašnji predsjednik "Uranie", koja eto baš ovih dana doživljava svoju nogometnu renesansu, boreći se za sam vrh ŽNL i čiji će dalmatinski derbi s "Imotskim" sutra premijerno prenositi "Hajduk digital TV".

BiH i Italija, finale doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo igraju u ponedjeljak 31. ožujka, na stadionu Bilino polje u Zenici.