Boban Rajović zapalio Gripe: Splitska publika pjevala gotovo tri sata bez predaha

U dvorani Gripe u subotu je održan koncert Drugo poluvrijeme Bobana Rajovića, koji se nakon duže pauze vratio splitskoj publici. Večer je otvorio pjesmom Jedan je život, a u prvom dijelu programa Rajović je publiku zapalio hitovima poput Usne boje vina, Crna lala i Padobran.

Prije njegova izlaska na pozornicu atmosferu je zagrijavao DJ Paulo, pripremajući publiku za glazbeni spektakl koji je uslijedio. Poseban segment večeri bio je izlazak gosta, Joška Čagalja Jole, koji je publiku dodatno zagrijao svojim hitovima Nosi mi se bijela boja i Kada žene tulumare.

Drugi dio koncerta donio je vrhunac večeri uz hitove poput Pomozite mi drugovi, Gromovi i Provokacija te niz drugih pjesama koje je publika pjevala uglas od prvog do posljednjeg stiha.

Rajović se splitskoj publici vratio nakon više od desetljeća, naglasivši u najavama kako se u Splitu osjeća „kao kod kuće“ te da je to za njega „teren i dom“ u kojem može biti svoj. Ovaj koncert potvrdio je da mu je Split ostao vjeran unatoč višegodišnjem izbivanju.

Koncert je trajao gotovo tri sata i završio snažnim ovacijama. Publika je na kraju Bobana ispratila s pozornice pjevajući u glas stihove Padobrana, a pjevač je poručio kako će se na Gripe ponovno vratiti.