Bivši trener Hajduka bez dlake na jeziku: "Hajduk je igrao kukavički. Bio sam optimist, a sada..."

Zoran Vulić u dva je navrata vodio Hajduk (2006./2007. i 2018.), te ne krije da je vrlo nezadovoljan izgledom Bijelih u subotnjem derbiju s Dinamom (0:2) na Poljudu.

- Mislim da Hajduk godinama nije ovako slabo odigrao. Moram biti iskren... Igrao je kukavički! Žao mi je što to moram reći, ali nisam vidio Hajduka koji je opasan, koji pritišće protivnika na Poljudu. Kad imaš ovakvu publiku i ovakav derbi, moraš biti puno agresivniji i žilaviji - rekao je 63-godišnji stručnjak u razgovoru za SportKlub.

Osvrnuo se i na slab učinak kapetana.

- Hajduk je igrao spor nogomet i u toj sporosti ne može se vidjeti Marko Livaja. A znamo što on znači za ovu momčad. Da bi donio svoju kvalitetu, Hajduk mora igrati drugačije. Ovako, tijekom 90 minuta Livaja nije primio gotovo nijednu loptu. To je premalo u ovakvim utakmicama jer znamo kakav on doprinos može imati.

Završno, Vulić je prokomentirao i Hajdukov niz od tri utakmice bez pobjede. Ubrajaju remi s Rijekom (2:2), te poraze od Varaždina i Dinama istim rezultatom.

- Ovo je već drugi poraz u nizu i u Splitu se odmah pali alarm. Nije lako sad igrati treću utakmicu… Ali, da budem iskren, prije derbija bio sam veliki optimist. No, sad nakon poraza od Varaždina i Dinama, malo sam se zaljuljao. Hajduk ima dobru momčad, doveo je kvalitetne igrače.