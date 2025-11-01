Bivši trener Dinama i Hajduka napravio veliki preokret: Vratio velikana u vrh

Dinamo Bukurešt pobijedio CFR Cluj 2:1 u 15. kolu elitne rumunjske lige. CFR Cluj je poveo golom Lindona Emërllahua u 69. minuti i vodio je sve do 90. minute kada je izjednačio Mamoudou Karamoko.

U drugoj minuti sudačke nadoknade došlo je do potpunog preokreta, pogodak za pobjedu domaće momčadi, koju vodi hrvatski stručnjak Željko Kopić, postigao je Alberto Soro.

Dinamo je sada četvrti s 27 bodova, CFR Cluj je 13. s 13 bodova. Na vrhu su Botosani i Rapid Bukurešt koji imaju 31 bod, ali i utakmicu manje, piše gol.hr.

Bio trener Dinama i Hajduka

Kopić je na klupi Dinama već treću sezonu i može se reći da ga vodi vrlo uspješno. U prvoj sezoni ga je spasio od ispadanja, u drugoj sezoni je dugo bio pri vrhu i na kraju je završio šesti, a sada je također u samom vrhu.

Inače, Dinamo je po trofejima drugi najveći rumunjski klub iza Steaue, ima 18 naslova prvaka, no već dugo je u krizi i nije bio prvak od 2007.

Kopić je bivši trener zagrebačkog Dinama i Hajduka, sa Slavenom je igrao finale Hrvatskog kupa, a u inozemstvu je još trenirao ciparski Pafos i bugarski Botev Plovdiv.