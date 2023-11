Bivši šef PNUSKOK-a otkrio zašto Hrvati iz narko miljea padaju u Turskoj

O spektakularnim uhićenjima dva narkobosa iz Hrvatske koji su pali u Turskoj bruje tamošnji mediji, a naša reporterka Ivana Ivanda Rožić uživo je razgovarala s Mariom Bertinom, bivši ravnatelj PNUSKOK-a o tome koliko su ova dvojica "kapitalci" u narko miljeu.

Na pitanje, je li Hrvatska sudjelovala u ovim akcijama kaže, da ispada da nije.

"Nigdje nemamo reakciju hrvatske policije na uhićenja narkobosova iz Hrvatske. Po meni, oni nisu narkobosovi nego operativci koji se bave krijumčarenjem droge. To je velika hobotnica kojoj, kad se odreže krak, odmah se traži drugi. Ovdje je vjerojatno tražen drugi kraj - Palić. Oni su uskočili u čitavu priču i preuzeli na sebe jedan dobar dio odgovornosti daljnje organizacije krijumčarenja droge prema EU. Pravi igrači uvijek se kriju u Kolumbiji odakle dolazi kokain. Oni koji vode kartele su tamo", rekao je Bartina za RTL.

Nastavio je da nije teško locirati pojedince ako se imaju kvalitetne informacije.

"Kvalitetnim radom policije i obavještajnih službi može se po razinama doći prema jačim igračima koji neposredno sudjeluju u krijumčarenju velikih količina droge i plasiranju je na konačna odredišta", rekao je.

Tijekom ovih uhićenja vidjeli smo luksuzne stanove, hotelske sobe, zlato u sefovima. Na pitanje zašto baš Turska, odgovara:

"Nekad je takva bila Marbella u Španjolskoj ta se organizacija polako oslabila. Sad su se počeli skupljati po Istanbulu i prije svega Grčkoj. Pratite gdje su predvodnici krim skupina iz Srbije, Crne Gore, pa sad i Hrvatske... Tu je (u Istambulu op.a) tok novaca, droge i informacija. Ovdje su da naprave posao, da se bave biznisom", kaže bivši šef PNUSKOK-a.

Turski specijalci pohvalili su se Petrakom kojeg su bacili na koljena, nikad to nismo vidjeli u Hrvatskoj, na pitanje događa li se to i u Hrvtaskoj kaže: "Naravno da se događa. Postupanje pripadnika specijalne policije, koji su obučeni za to, rade kako bi spriječili tu osobu da pruži ikakav otpor, da pobjegne."

Odgovorio je i jesu li Hrvati zaista toliko tražena roba u narko bandama.

"Ne bih rekao da su toliko tražena roba, traženije su same putovnice. Zadnjih godinu dana, ako pratite, uhićena je masa operativaca iz Srbije, Crne Gore, pa čak i Albanaca te dijelom iz Kosova. Stoje u redu da bi zamijenili uhićene, a među njima su i Hrvati."

Progovorio je i o aplikaciji Sky koju koriste u krim miljeu i koju su koristili i ovi uhićenici te su preko jne vrlo otvoreno pisali što su radili.

"Moje mišljenje je da će to zaživjeti na sudu i da će iskoristiti kao dokaz, ali ostavimo sudu da to odluče".