Bivši predsjednik poručuje da nije bio upoznat s Epsteinovim postupcima: "Sve je vješto skrivao..."

Bivši američki predsjednik Bill Clinton izjavio je u petak pred zakonodavcima da tijekom druženja s pokojnim financijašem Jeffreyjem Epsteinom nije primijetio ništa što bi mu pobudilo sumnju. Svjedočio je iza zatvorenih vrata o prirodi njihova odnosa.

U unaprijed pripremljenoj izjavi Odboru za nadzor Zastupničkog doma Clinton je naveo da nikada ne bi koristio Epsteinov privatni zrakoplov da je znao za navode o podvođenju maloljetnica te da bi takve aktivnosti prijavio nadležnima da je za njih bio svjestan. Dodao je kako smatra da je Epstein godinama uspijevao skrivati svoje postupke.

Clinton je početkom 2000-ih, nakon odlaska iz Bijele kuće, u nekoliko navrata putovao Epsteinovim zrakoplovom, i to prije nego što je ovaj 2008. osuđen zbog poticanja maloljetnica na prostituciju. U dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa nalaze se i fotografije na kojima je Clinton u društvu žena čiji su identiteti prikriveni.

„Nisam vidio ništa sporno niti sam učinio išta pogrešno“, poručio je bivši predsjednik.

Njegovo svjedočenje uslijedilo je dan nakon što je pred istim panelom iskaz dala i njegova supruga, bivša državna tajnica Hillary Clinton. Ona je rekla da se ne sjeća susreta s Epsteinom te da nema saznanja o njegovim kaznenim djelima. Tijekom višesatnog ispitivanja, kako je navela, postavljana su joj i pitanja o NLO-ima te teorijama zavjere iz 2016. godine.

Bračni par Clinton optužio je republikance da istragu koriste u političke svrhe, tvrdeći da se njome pokušava zaštititi aktualnog predsjednika Donalda Trumpa od neugodnih pitanja. Istaknuli su da je nekim drugim osobama u sklopu istrage bilo dopušteno dostaviti pisane izjave bez osobnog svjedočenja.

Demokrati, pak, smatraju da bi odbor trebao pozvati Trumpa na svjedočenje, s obzirom na to da se njegovo ime više puta pojavljuje u dokumentima vezanima uz Epsteina. Spominje se i ministar trgovine Howard Lutnick, koji je priznao da je boravio na Epsteinovu privatnom otoku.

Trump je tijekom 1990-ih i 2000-ih bio u društvu Epsteina, no tvrdi da je s njim prekinuo odnose prije njegove osude 2008. godine. Demokrati također optužuju Ministarstvo pravosuđa da zadržava svjedočenje žene koja je Trumpa optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna. Iz Ministarstva su poručili da pregledavaju materijale te da će ih objaviti ako to bude potrebno, uz napomenu da dokumenti sadrže i neprovjerene te senzacionalističke tvrdnje.

Epstein je preminuo u zatvoru 2019. godine.