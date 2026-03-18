Bivši načelnik Muća nakon 18 godina osuđen, mora u zatvor!

Nije dugo prošlo, tek tričavih 17-18 godina. Cijela jedna punoljetnost prošla je, a mi smo danas dočekali (nepravomoćnu naravno) presudu u slučaju zlouporabe položaja i ovlasti tadašnjeg načelnika Muća.

Pred Županijskim sudom u Splitu tako je proglašen krivim Filip Stupalo (62), bivši načelnik te općine, Ante Ćuk (46) te Zvonko Bosančić (71). Prema Uskokovoj optužnici, tijekom 2008. i 2009. godine, Stupalo je sklopio ugovore o izvođenju građevinskih radova s direktorom istoimene tvrtke Anton Ćukom iako su znali da se radovi neće izvesti - ispostavljen je i račun i privremena situacija (papire je odobrio nadzorni inženjer Bosančić) kojima je Ćuk lažno prikazao da su radovi obavljeni.

Dobio djelomičnu uvjetnu kaznu

Iz blagajne Općine na temelju takvih računa Stupalo je isplatio 269 tisuća kuna firmi Ćuk. Prema drugoj točki optužnici bivši načelnik općine osuđen je jer je između 2007. i 2010. godine kompenzirao građevinski materijal s tvrtkom Daler na ime neplaćenog komunalnog doprinosa, a onda ga dijelio po Muću stranačkim kolegama! Pravdao je 'utrošak' materijala potrebama uređenja javnih prometnih površina... Šteta za proračun je 62 tisuće kuna po ovoj točki optužnice.

Stupalo zvani Šiša je dobio djelomičnu uvjetnu kaznu: devet mjeseci mora u zatvor, a još devet mjeseci će mu se dodati ako u tri godine počini novo kazneno djelo. Bivši načelnik nije bio na objavi presude. Ćuk i Bosančić su dobili godinu dana zatvora uvjetno na tri godine zbog pomaganja u zloupotrebi položaja i ovlasti.