Bivši igrač Hajduka o Torcidi: "Oni vode klub, a Hajduk je zbog njih platio više od dva milijuna eura kazni"

Derbi Dinama i Hajduka i dalje je goruća tema nogometne javnosti.

Kao i uvijek, nakon kola se još razgovara o viđenom, seciraju se brojne situacije, odnosi i relacije, a sve pred kamerama MAXSporta, u emisiji Totalni nogomet.

Ovog ponedjeljka standardnom četvercu komentatora, Cmrečnjaku, Kecmanu, Ljubiću i Pukšaru, priključio se i bivši igrač Hajduka, danas član Segeste, 35-godišnji Tonći Kukoč-Petraello.

Jedna od tema o kojoj se pričalo bila je bakljada Torcide u derbiju koj aje dovela do prekida u trenucima dok je Hajduk vodio. Nakon što se utakmica nastavila, Hoxha je zabio za bod u 112. minuti. Brojni navijači Hajduka i nekadašnji igrači i trener Bilih osudili su ispade Torcide, tako i Kukoč.

"Neće se tu promijeniti ništa. Oni su klub. Oni vode klub. Oni su svi skupa u klubu. Ako ljudi koji vode Hajduk krenu protiv Torcide, to znači da bi išli protiv sebe. Budimo iskreni, nemojmo pričati ono što drugi žele čuti. Hajduk je zbog Torcide platio više od dva milijuna eura, a mi plačemo kako djeca nemaju gdje trenirati, kako prva ekipa nema gdje trenirati... Eto, za ta dva i pol milijuna eura, koliko si mogao napraviti terena", kazao je Kukoč, prenosi T-portal.