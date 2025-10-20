Bivši hajdukovac kojeg se Gattuso 'odrekao' dočekao grozne vijesti

Loše vijesti stižu sa sarajevske Grbavice, s obzirom na to da je kapetan Željezničara Madžid Šošić doživio tešku ozljedu koja će ga na duže vrijeme udaljiti s terena.

Šošić je dobro poznat i hrvatskoj nogometnoj publici. Bio je član Hajduka, a posebno se istaknuo tijekom posudbe u slovenskom Radomlju, u kojem je nizao odlične nastupe i najavljivao ozbiljan iskorak u karijeri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Očekivao je priliku u Hajduku, Gattuso ga se brzo 'odrekao'

No, dolaskom Gennara Gattusa na Poljud sve se promijenilo, talijanski trener nije računao na njega i vrlo brzo ga je prekrižio.

Put ga je potom vratio u Željezničar, klub u kojem je ponikao i gdje je postao vođa momčadi. Njegov povratak na Grbavicu donio je Plavima sigurnost u veznom redu i navijačima novu nadu.

Nažalost, protiv Posušja sreća mu je okrenula leđa. Nakon bolnog doskoka u prvom poluvremenu morao je napustiti igru, a ubrzo su stigle i loše vijesti. Pukli su mu prednji križni ligamenti. Operacija je neizbježna, a sezona za njega završena.

Sudbina ga, čini se, ne mazi. U Hajduku je pokazao potencijal, u Radomlju zablistao, ali nije dočekao priliku pod Gattusom. Povratak u Želju trebao je biti novi uzlet, no sada ga čeka duga i teška borba za povratak na teren, piše Gol.hr.