Bivši Hajdukovac Emir Sahiti ima novi klub

Bivši Hajdukovac Emir Sahiti (27) pronašao je novi klub. Napustio je njemački HSV nakon godine i pol dana te je potpisao za Maccabi Tel Aviv, klub koji je ove sezone bio Dinamov protivnik u Europa ligi.

Nije igrao u Njemačkoj

Sahiti u HSV-u nije dobio pravu priliku, a ove je sezone uglavnom bio izvan prvog plana. Novi izazov pronašao je u Izraelu, gdje će pokušati oživjeti karijeru.Maccabi je u skupinskom dijelu Europa lige završio na posljednjem, 36. mjestu, a protiv Dinama je u susretu igranom u Bačkoj Topoli izgubio 3:1, piše Index.

Hajduk zaradio na njemu

Podsjetimo, Sahiti je od 2018. do 2024. godine bio igrač Hajduka, za koji je odigrao 121 utakmicu, zabio 18 i asistirao za 16 pogodaka te dvaput osvojio SuperSport Hrvatski kup. Hajduk ga je pretprošle godine prodao HSV-u za 1,2 milijuna eura. Za HSV je upisao 26 nastupa, tri gola i dvije asistencije, a ove sezone je dvaput nastupio u Bundesligi.