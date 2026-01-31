Bivši Hajdukovac Emir Sahiti ima novi klub

Close Menu

Bivši Hajdukovac Emir Sahiti (27) pronašao je novi klub
Emir Sahiti

Bivši Hajdukovac Emir Sahiti (27) pronašao je novi klub. Napustio je njemački HSV nakon godine i pol dana te je potpisao za Maccabi Tel Aviv, klub koji je ove sezone bio Dinamov protivnik u Europa ligi.

Nije igrao u Njemačkoj

Sahiti u HSV-u nije dobio pravu priliku, a ove je sezone uglavnom bio izvan prvog plana. Novi izazov pronašao je u Izraelu, gdje će pokušati oživjeti karijeru.Maccabi je u skupinskom dijelu Europa lige završio na posljednjem, 36. mjestu, a protiv Dinama je u susretu igranom u Bačkoj Topoli izgubio 3:1, piše Index.

Hajduk zaradio na njemu

Podsjetimo, Sahiti je od 2018. do 2024. godine bio igrač Hajduka, za koji je odigrao 121 utakmicu, zabio 18 i asistirao za 16 pogodaka te dvaput osvojio SuperSport Hrvatski kup. Hajduk ga je pretprošle godine prodao HSV-u za 1,2 milijuna eura. Za HSV je upisao 26 nastupa, tri gola i dvije asistencije, a ove sezone je dvaput nastupio u Bundesligi.

